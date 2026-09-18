Президент США Дональд Трамп намерен лично встретить председателя КНР Си Цзиньпина на летном поле объединенной базы Эндрюс, когда китайский лидер прибудет в Вашингтон 23 сентября, сообщает SCMP со ссылкой на американского чиновника.

Самолет председателя КНР ожидают на базе около 16:00 по местному времени. Трамп примет участие в церемонии прибытия непосредственно на аэродроме, а основные переговоры лидеров должны пройти 24 сентября.

Американские президенты почти никогда не встречают иностранных глав государств на военной базе. Обычно они ожидают гостей у Белого дома, где проходит официальная церемония. Поэтому личное появление Трампа у трапа станет знаком особого внимания к Си и задаст тон предстоящему государственному визиту.

При этом жест не станет буквальным повторением майского приема американского президента в Китае. Когда самолет Трампа 13 мая приземлился в пекинском аэропорту, Си Цзиньпин на летное поле не приехал. Американского лидера встречал заместитель председателя КНР Хань Чжэн вместе с послами, представителями МИД, почетным караулом, военным оркестром и группой детей с флагами.

Си провел официальную церемонию на следующий день у Дома народных собраний. Она включала военный парад, который Трамп позднее назвал «невероятным». Во время визита в Пекин президент США обещал, что прием китайского лидера в Вашингтоне будет ответным и не менее впечатляющим.

Накануне поездки министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону предстоящие контакты на высшем уровне. Ван И заявил, что диалог должен строиться на принципах равенства, взаимного уважения и взаимности, писал Reuters.