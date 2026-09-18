Сын российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр дебютировал за Азербайджан на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят 17-19 сентября в Анкаре.

По итогам короткой программы 13-летний Александр получил 57,12 балла и занял 16-е место. Мама юного спортсмена, продюсер, гендиректор и совладелец московской академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сказала «Матч ТВ», что причиной его осечек могло быть эмоциональное напряжение.

«Потерять 9 баллов на акселе в 2,5 оборота и на вращении в его случае — это только волнение. Будет завтра откапываться, как говорил один замечательный фигурист. Говорят же, что первый блин всегда комом. Посмотрим, что будет со вторым. Больше добавить нечего», — заявила она.

Александр Плющенко, сменивший спортивное гражданство в мае, впервые выступает в турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В короткой программе у юношей лидируют Дайя Эбихара (Япония, 72,46 балла), Егор Курцев (Украина, 71,00 балла) и Чхве Ха Бин (Южная Корея, 69,66 балла).

В короткой программе у пар первые два места заняли фигуристы из России, которым разрешено выступать в нейтральном статусе. Таисия Гусева и Даниил Овчинников стали лучшими, получив 70,48 балла. За ними следуют Полина Шешелева и Егор Карнаухов с оценкой 63,26 балла.

Юноши-одиночники представят произвольную программу в субботу, 19 сентября.

После того, как было решено, что Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан, его отец Евгений Плющенко высказал мнение, что у сына не было возможности развиваться в России как спортсмену.