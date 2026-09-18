Подземные ядерные взрывы, произведенные в КНДР с 2006 по 2017 годы, нарушили равновесие земной коры и вызвали значительные землетрясения, которые продолжались до 2025 года. К таким выводам пришли китайские и южнокорейские исследователи в статье, опубликованной в журнале Science.

В период с 2006 по 2017 год военные КНДР произвели под горой Мантап на северо-западе страны шесть подземных ядерных испытаний. Последний, произведенный в сентябре 2017 года, был самым мощным, — 100-250 килотонн в тротиловом эквиваленте. По данным Геологической службы США, это испытание вызвало землетрясение магнитудой 6,3. Последующие радарные измерения со спутника показали значительные деформации земной горы в районе вершины. Большинство последовавших после испытаний исследований за рубежом касались мест, времени и мощности взрывов.

Ученые под руководством Фань Синли из Технологического университета Чэнду (Китай) с южнокорейскими коллегами впервые исследовали долговременное влияние этих испытаний на сейсмическую активность прилегающих районов КНДР.

Для этого они проанализировали данные с сейсмических станций, расположенных в Китае и Южной Корее на расстоянии от 80 до 200 километров от горы Мантап, чтобы проследить за сейсмической активностью этого района начиная с 2008 года.

Первое локальное землетрясение было зафиксировано в 2013 году. Активность оставалась низкой до 2017 года, но значительно возросла после шестого, мощнейшего испытания.

«В отличие от типичных послетестовых последствий, которые быстро затихают, сейсмичность у горы Мантап продолжила увеличиваться в течение лет после финального испытания. И частота, и сейсмическая мощность постепенно росли вплоть до 2025 года, — говорится в исследовании. — Исследования времен холодной войны, проведенные на полигоне в Неваде (США) и Семипалатинске (СССР), отмечали вызванную взрывами сейсмичность, которая продолжалась дни и недели и характеризовалась быстрым затуханием. Продолжившееся увеличение частоты и мощности указывает на то, что земная кора не пришла к состоянию равновесия после финального теста. Напротив, сейсмичность постепенно росла, так как существовавшие разломы стали активны».

Всего за период с 2008 по 2025 год в указанном районе было зафиксировано 1399 локальных землетрясений, что значительно превышает многолетние показатели за предыдущие годы, выбранные из каталогов.

Оказалось, что эти землетрясения были локализованы вдоль двух ранее существовавших, но неизвестных разломов, ориентированных в направлении северо-северо-запада. «Эти наблюдения опровергают устоявшиеся представления, показав, что при определенных геологических условиях подземные ядерные испытания могут приводить к многолетней реактивации разломов и увеличивать послетестовую сейсмичность на значительно более долгий период, чем вскоре после взрыва», — говорится в работе.

Этот феномен, в частности, необходимо учитывать при контроле за исполнением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку он мешает удаленному мониторингу сейсмических толчков и отождествлению их с рукотворными взрывами или естественными подвижками.