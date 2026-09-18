Рост цен на кофе, вызванный длящимся эффектом от дефицита на мировом рынке и наценкой со стороны владельцев кофеен, привел к изменению потребительских привычек россиян. Об этом рассказал KP.RU гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Он напомнил, что около шести лет назад стоимость зерен арабики на бирже за фунт (453,6 грамма) опускалась до уровня ниже 100 центов, что было меньше себестоимости в ряде стран.

«В результате фермеры переходили на другие культуры, предложение сокращалось… А спрос увеличивался, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Рынок ощутил дефицит», — пояснил глава «Росчайкофе».

Чантурия добавил, что такое положение дел привело к росту цен, который длится на протяжении последних двух лет.

В то же время он призвал воздержаться от панических настроений, так как биржевые цены отличаются волатильностью, и если в 2025 году стоимость фунта арабики превышала 400 центов, то в контрактах на поставку в декабре уже указана стоимость в 320 центов.

Как отметил Чантурия, покупатель почувствует разницу при покупке кофе в магазине не сразу, так как после приобретения сырья на бирже зернам предстоит транспортировка, обжарка, упаковка и доставка на полки, и весь процесс может занять от шести до восьми месяцев.

Помимо этого, напомнил он, Россия подготовила ощутимые запасы как сырья, так и готовой продукции, а переработка большей части кофе на территории страны позволяет снизить эффект от влияния биржевых цен. Еще одним сглаживающим фактором стало укрепление рубля в период формирования запасов.

Отдельно эксперт коснулся подорожания напитков в кофейнях, которое идет более стремительными темпами. Чантурия признал, что наценка, включающая затраты на содержание заведения, может достигать 500%.

«Но это не прибыль владельца, а способ свести концы с концами. Сам кофе в вашей чашке может стоить рублей 20», — уточнил он.

В результате россияне стали чаще готовить любимые напитки дома, пояснил Чантурия.

Председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов также сообщил, что зерновой кофе для домашнего приготовления стал лидером по темпам роста спроса.

Изменения ситуации на рынке и снижения цен глава «Росчайкофе» ожидает на горизонте полутора лет, по мере увеличения объемов предложения на фоне усиленной посадки кофейных деревьев в Бразилии и Вьетнаме.

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, в свою очередь, заявил о сокращении средней стоимости натурального кофе в российских магазинах на 2,1%.