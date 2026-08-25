Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, посетивший Москву 25 августа, не встречался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Встречи с президентом не было», — ответил Дмитрий Песков на запрос RTVI.

Ответ официального представителя президента России поступил в распоряжение RTVI уже после того, как стало известно, что борт директора ЦРУ покинул Россию.

При этом Дмитрий Песков дополнительно не уточнил, передавал ли глава американской разведки какое-либо послание для Владимира Путина от президента США Дональда Трампа.

Во вторник, 25 августа, корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что утром в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом по данным Flightradar стало известно, что во Внуково внезапно приземлился военно-транспортный самолёт (Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555), вылетевший с базы ВВС США Эндрюс в Мэриленде. Пересадку борт сделал в Риге.

Вечером того же дня, спустя примерно девять часов, американский военный самолет покинул Москву. Вслед за ним, по данным того же сервиса Flightradar, из Внуково вылетел борт спецотряда «Россия».