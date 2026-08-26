Темами визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа могли стать предложения по урегулированию украинского конфликта, риторика зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, но не выборы в Государственную думу, заявили опрошенные RTVI депутаты нижней палаты парламента.

Ведомственные контакты между спецслужбами разных стран сохраняются, а глава ЦРУ Рэтклифф «мог приехать по разным поводам», заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Решение каких-то задач, касающихся, скажем, мировой безопасности, по украинскому конфликту — там вполне могут быть какие-то предложения», — перечислил парламентарий возможные темы встреч директора ЦРУ.

Он также обратил внимание на то, что самолет Рэтклиффа вылетел в Москву из Риги.

«Я думаю, если уж они из Риги прилетели, а там постоянно нам угрожают, то, видимо, они испугались собственного лая в сторону России и пожаловались американцам. Вот он решил пожалеть страны Прибалтики, за них заступиться», — предполагает Колесник.

В свою очередь депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил RTVI, что «никто не знает», зачем Рэтклифф прилетел в Москву.

«Потомки, наверное, узнают — не раньше. А гадать я не буду», — сказал он.

Визит Рэтклиффа «не связан с сентябрьскими выборами в Госдуму от слова совсем», заявил RTVI со своей стороны зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

«Скорее всего, визит связан с планами российских властей отвечать на пересечение „красных линий“, и здесь, как говорится, риторика уважаемого Дмитрия Анатольевича (Медведева — прим. RTVI), уже, видимо, не просто риторика, видимо, зреет понимание, что нужно чего-то делать, потому что удавка затягивается, „красные линии“ переступаются, а мы действуем все в прежних, как говорится, рамках», — отметил Обухов.

Он допустил, что «какие-то решения по пересечению „красных линий“ внутри нас приняты».

«В смысле, что мы тоже будем пересекать. И я думаю, те узнали и прибежали, и уговорили сказать „нельзя“», — заявил парламентарий.

Обухов считает, что об истинной цели визита «интересующиеся узнают из мемуаров».

«Главное, чтобы нынешний „Карибский кризис“ позволил после его разрешения читать мемуары, а ведь любой „Карибский кризис“ может иметь и другой финал, после которого уже никаких мемуаров не будет, и читателей — тоже», — заключил Обухов.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию во вторник, 25 августа. Контакты Рэтклиффа с президентом РФ Владимиром Путиным не планировались, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Цель визита Рэтклиффа в Москву заключалась в «контактах между спецслужбами», заявил Песков изданию The Washington Post.

Портал Axios и телеканал CBS сообщили, что Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч.

В 2021 году директор ЦРУ Уильям Бернс прилетал в Москву и встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Путин провел с Бернсом телефонный разговор, сообщил тогда Песков журналистам.

Между тем, по данным CNN, Бернс прилетал, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за «наращиванием сил» России у границы с Украиной, а также чтобы попытаться понять причину этих действий.