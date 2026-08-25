Почему в Москву отправили именно директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, а не постоянных переговорщиков Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, и есть ли смысл сравнивать этот визит с поездкой главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву в 2021 году. Об этом RTVI рассказал политолог-американист, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию во вторник, 25 августа. США заранее предупредили Украину о поездке и попросили приостановить удары по российской территории до отъезда делегации. Около 18:40 мск самолет вылетел из Внуково обратно. Час спустя вслед за ним из Внуково поднялся борт спецотряда «Россия», который перевозит руководство страны и правительственные делегации, следует из данных Flightradar24. Причина вылета российского борта неизвестна, подробностей о встрече с Рэтклиффом до сих пор нет.

RTVI спросил политолога-американиста, автора телеграм-канала One Big Union Яна Веселова, почему в Москву отправили именно директора ЦРУ и есть ли основания сравнивать этот визит с поездкой главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву в 2021 году.

Когда и при каких обстоятельствах в Россию приезжало руководство ЦРУ Роберт Гейтс, октябрь 1992 года. Первый в истории визит действующего директора ЦРУ в Москву — вскоре после распада СССР. Гейтс встретился в Кремле с президентом Борисом Ельциным, главой российской внешней разведки Евгением Примаковым и министром безопасности Виктором Баранниковым. Стороны обсуждали возможное сотрудничество спецслужб — от нераспространения оружия до борьбы с оргпреступностью — как символический жест ухода от холодной войны. Джон Бреннан, начало марта 2016 года. Директор ЦРУ негласно посетил Москву — визит вскрылся уже постфактум, о нем рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов. По его словам, Бреннан встречался с представителями ФСБ. В ЦРУ подтвердили поездку и заявили, что она касалась ситуации в Сирии — в частности, вывода части российских войск, о котором незадолго до этого объявил Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что с Кремлем контактов не было. Уильям Бёрнс, 2—3 ноября 2021 года. Директор ЦРУ провел в Москве встречи с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. По данным СМИ, Бёрнс приехал по поручению президента Джо Байдена, чтобы предупредить российское руководство о недопустимости военных действий против Украины на фоне наращивания российских войск у границы. Джон Рэтклифф, 25 августа 2026 года. Первый известный визит директора ЦРУ в Россию после начала СВО. Состав встреч и официальная повестка пока не раскрываются.

Политолог допускает, что Рэтклифф пытался донести до российского руководства новые предложения администрации Трампа по мирному урегулированию в Украине. Также визит мог быть связан с обменом заключенными, которым ранее занимались ЦРУ и лично Рэтклифф, либо с темой Ирана — Вашингтон сейчас пытается усилить давление на Тегеран с помощью санкций, а Россия остается одним из союзников исламской республики.

Однозначно называть Рэтклиффа «ястребом» в противовес Уиткоффу и Кушнеру Веселов не стал. Директор ЦРУ действительно принадлежал к более «ястребиному» крылу Республиканской партии, когда заседал в Палате представителей, отметил он. Но, по словам Веселова, попав в администрацию Трампа, многие бывшие «ястребы» — например, госсекретарь Марко Рубио — заметно умерили пыл.

Параллели с визитом Бёрнса в 2021 году Веселов считает не вполне уместными. Отношения между президентами США и руководителями спецслужб в разных администрациях строятся по-разному — где-то с большим доверием и готовностью поручать в том числе внешнеполитические задачи, где-то с меньшим, пояснил он. Трамп, по словам политолога, уникален тем, что во второй срок отказался от традиционного разделения полномочий в правительстве, пренебрегая привычной дипломатией и делая ставку на неформальные контакты — например, с Кушнером и Уиткоффом.