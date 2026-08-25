Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию может быть вызван стремлением Вашингтона установить более тесные контакты с Москвой, чтобы эффективнее решать проблемы, несущие потенциальную угрозу для обеих стран. Такое мнение в разговоре с KP.RU выразил политолог, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. По данным The Wall Street Journal, приезд Рэтклиффа связан в том числе с данными разведки о возможной новой мобилизацией в РФ и рисками эскалации конфликта с НАТО.

Сидоров отметил, что ЦРУ изначально занимается не только разведкой, но и закулисной дипломатией.

«Можно предположить, что сейчас через такие контакты американцы хотели бы выяснить, насколько серьезно Россия готова ответить на эскалацию в конфликте на Украине, предпринятую в последнее время Киевом, и каким образом собирается реагировать на планы ряда европейских стран оказать военную поддержку киевскому режиму на качественно новом уровне», — порассуждал политолог.

По словам эксперта, «ситуация подошла к опасной черте», при которой напряженность в отношениях России с европейскими членами НАТО «может перейти в стадию военного кризиса», тогда как американцы заинтересованы в том, чтобы избежать подобного развития ситуации, не вовлекая в него весь Североатлантический альянс.

Как предполагает Сидоров, в ходе визита Рэтклиффа в Москву также поднималась тема конфликта вокруг Ирана и возможных действий российской стороны в случае его эскалации.

Политолог усомнился, что директор ЦРУ мог привезти какие-то ультиматумы России от руководства США.

«Ни [президент США Дональд] Трамп, ни республиканцы в целом перед тяжелейшими для них ноябрьскими выборами в конгресс в этом не заинтересованы», — отметил Сидоров.

Тем временем The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что приезд Рэтклиффа в Россию произошел на фоне того, что США получили разведданные о том, что Москва якобы готовится к новой мобилизации и возможному конфликту с НАТО. В то же время газета отмечает, что причина визита директора ЦРУ наверняка пока не ясна.

Опрошенные WSJ аналитики допустили, что Рэтклифф мог встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Бывший замдиректора Национальной разведки США Бет Саннер в беседе с изданием допустила, что в ходе встречи с российским лидером глава ЦРУ мог сказать ему: «Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать».

Саннер также не исключила, что в рамках визита могли обсуждаться вопросы прекращения огня в Иране и отношений Москвы с республикой после начала новой кампании США по санкционному давлению на Тегеран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с RTVI назвал информационными утками утверждения о подготовке новой мобилизации в России. По его словам, подобными заявлениями украинские власти пытаются «идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране». Путин в июне назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону». «Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? <…> Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Каждый, кто думает о том, что Россия может напасть на территорию НАТО, должен задаться вопросом: „Зачем? Нам зачем это нужно?“», — сказал президент.

Что известно о визите директора ЦРУ в Россию

О визите Рэтклиффа в Россию 25 августа сообщили CBS News и Axios со ссылкой на источники. Как утверждается, директор ЦРУ прибыл в Москву на борту американского военно-транспортного самолета для проведения ряда встреч с российскими чиновниками. Другие подробности о визите, в том числе о составе участников и темах переговоров, пока не раскрываются. Москва и Вашингтон не делали официальных заявлений о приезде Рэтклиффа в Россию.

Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США приземлился во Внуково днем 25 августа, прилетев из Риги. В столицу Латвии он прибыл 23 августа из города Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. Вечером во вторник самолет вылетел из столичного аэропорта в обратном направлении. В Кремле заявили, что не располагают информацией о прибытии американского воздушного судна.

Путин не планировал на этой неделе встречаться с представителями США, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В то же время журналист кремлевского пула Александр Юнашев допустил, что директор ЦРУ мог встретиться с российским лидером.

«Осторожно Media» предполагает, что приземлившийся во Внуково борт США мог прилететь за американцем Чарльзом Зиммерманом, который получил в России пять лет колонии по обвинению в хранении оружия и боеприпасов. По данным источника, Зиммерман этим летом подписал прошение о помиловании.

США заранее предупредили Украину о поездке высокопоставленной американской делегации в Россию и попросили приостановить до ее отъезда атаки на российскую территорию, в том числе на Москву, Санкт-Петербург и северные регионы РФ, сообщили FT и Axios со ссылкой на источники. Киев согласился на просьбу Вашингтона, уточнили собеседники.

Это первая известная поездка Рэтклиффа в Россию в качестве главы ЦРУ. До этого он лично участвовал в освобождении в апреле 2025 года гражданки США Ксении Карелиной, которая была осуждена в РФ по делу о госизмене.

В 2025 году возможность встречи с Рэтклиффом допускал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Прошлой весной главы разведок провели телефонный разговор.

Предыдущий известный визит директора ЦРУ в Россию состоялся в ноябре 2021 года, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. В тот период ведомство возглавлял Уильям Бернс. Он провел в Москве встречи с Нарышкиным и тогдашним секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Как утверждали СМИ, Бернс пытался предостеречь Москву от начала военных действий на Украине. Сообщалось также, что он провел телефонный разговор с Путиным.