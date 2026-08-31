Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что стране необходимо мобилизовывать не менее тридцати тысяч человек в месяц — по его словам, это минимальная цифра, позволяющая просто удерживать нынешнюю численность войск. Как отмечает обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюз, названная Будановым* цифра выдает реальный масштаб потерь на фронте — он значительно больше, чем признают официальные украинские сводки.

«Буданов* заявил, что Украине нужно набирать в ВСУ как минимум 30 тыс. человек в месяц, минимальное, по его словам, число для поддержания нынешней армии, из чего можно заключить, что потери гораздо хуже, чем официально признают», — говорится в публикации.

Буданов* также отметил, что «чуда» — то есть резкого перелома на фронте — ждать не стоит, поскольку у России «остаются значительные резервы». Схожую оценку ранее дал экс-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров: в интервью Reuters он сказал, что страна «постепенно, медленно проигрывает» войну, а ближайшие месяцы назвал «переломным моментом». Сам Федоров после отставки покинул Украину и занял должность советника министра обороны Италии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что «следующие полгода станут решающими» и что Украине нужна более серьезная поддержка ПВО с воздуха.

По данным The Telegraph со ссылкой на отчеты НАТО, Россия наращивает наступательные возможности быстрее, чем Украина успевает восполнять потери. Среди новых средств поражения — авиационная версия дрона «Герань» с турбореактивным двигателем (дальность выросла почти вдвое, скорость — втрое), дешевые ракеты «Дан-Т» с характеристиками, близкими к Storm Shadow, но в разы дешевле, а также крылатая ракета воздушного базирования «Бандероль», применяемая по морским целям в районе Одессы.

Говоря о козырях в арсенале Украины, издание отмечает крылатые ракеты «Фламинго» и баллистическую ракету собственного производства, находящуюся в разработке.

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