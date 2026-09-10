В октябре в российских регионах может произойти всплеск нападений медведей на людей. Об этом предупредил в разговоре с 360.ru зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

«Если они не наберут достаточно жира, чтобы уйти в зимний сон, у нас будет всплеск нападений где-то в октябре», — сказал эксперт.

По его словам, хищники стали чаще выходить к населенным пунктам из-за роста популяции и нехватки естественного корма. Численность медведей растет по всему ареалу в России, при этом изымается в пять раз меньше животных, чем необходимо, пояснил Кречмар.

Вторым важным фактором зоолог назвал неурожай кедровых орехов из-за засухи в Южной Сибири и на Дальнем Востоке. В поисках еды медведи выходят к свалкам с пищевыми отходами.

Большинство медведей заляжет в спячку в ноябре, но после пробуждения весной снова начнут активно искать пищу, отметил Кречмар.

В Московской области, по оценке регионального Минэкологии, насчитывается 70—80 медведей. По словам зоолога и писателя-натуралиста Ильи Гомыранова, к местной популяции относится около половины, остальные животные — «гости» из соседних регионов. Эти хищники остаются редким видом для региона и занесены в Красную книгу Подмосковья, добавил он.

С начала года в результате нападений бурых медведей в России погибли не менее восьми человек. Из-за активности хищников в муниципалитетах шести регионов Сибирского федерального округа действует режим повышенной готовности, подсчитал ТАСС. Речь идет о Красноярском и Алтайском краях, Республике Алтай, Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях.

В заповедниках и национальных парках вводятся ограничения. В Турочакском районе Республики Алтай действует комендантский час и изменен режим работы школ.

По данным министерства лесного хозяйства и природопользования Тывы, на которые ссылается «Коммерсантъ», только в августе в Сибири застрелили не менее 200 потенциально опасных бурых медведей.

Если предстоящая зима окажется суровой, весной ожидается «вторая волна нашествия оголодавших шатунов», предупредили в ведомстве.

Государственный мониторинг охотничьих ресурсов оценил численность бурого медведя в России на 2026 год в 307,9 тыс. особей. Больше всего их обитает в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области, сообщили в Минприроды России.