Вылет Владимира Зеленского из Молдовы в Норвегию задержался из-за вторжения беспилотника в молдавское воздушное пространство. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре позже заявил, что при взлете самолет Зеленского едва не сбил беспилотник, — однако по данным молдовских властей, дрон упал и взорвался в 160 километрах от аэропорта Кишинева, где ситуацию с закрытием воздушного пространства объяснили иначе. Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V.

По данным молдовской полиции, которую цитирует AP, во вторник в Рышканском районе на окраине одного из сел беспилотник упал в поле с подсолнечником — вспыхнули четыре очага возгорания, пострадавших не было. Представитель правительства Молдовы Думитру Чорич сообщил, что власти закрыли воздушное пространство страны во второй половине дня, чтобы защитить находившиеся в воздухе самолеты, — это задержало три рейса, включая борт Зеленского. После снятия ограничений самолет президента вылетел с задержкой.

Тот же беспилотник, как установили молдовские власти, до этого залетал на территорию соседней Румынии — страны НАТО, где его перемещение отслеживали в нескольких северо-восточных уездах. Для сопровождения дрона были подняты два истребителя F-18 испанских ВВС, после чего аппарат снова вернулся в воздушное пространство Молдовы.

Эксперты-взрывотехники, обследовавшие обломки, отметили, что двигательная установка и конструкция беспилотника схожи с дронами типа «Герань», которые Россия массово применяет против Украины. В полиции уточнили, что на месте падения обнаружен крупный кратер, и специалисты продолжают выяснять тип и массу взрывного заряда.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью телеканалу NRK назвал произошедшее «очень драматичной ситуацией». По его словам, ночь перед вылетом выдалась для Зеленского тяжелой: тот созванивался с кем-то, кто сообщал о ракетных ударах, а затем при взлете из Молдовы его самолет, по словам Стёре, едва не сбил беспилотник. Подробности о том, как именно дрон оказался рядом с бортом президента, Стёре не привел, и они расходятся с данными молдовской стороны о месте падения аппарата.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что узнал об инциденте от самого Зеленского: