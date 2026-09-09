Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не пострадал от атаки беспилотника при взлете из Молдовы. Об этом изданию NRK рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Зеленский летел в Осло на похороны короля Харальда V.

По словам Стёре, ночь перед вылетом получилась тяжелой: Зеленский созванивался с кем-то, кто сообщал ему о ракетных ударах, а затем его самолет чуть не сбил беспилотник при взлете из Молдовы. Премьер-министр Норвегии назвал произошедшее «очень драматичной ситуацией».

Сам Зеленский о произошедшем публично не рассказывал.

В Осло украинский президент прибыл вечером во вторник, а на следующее утро посетил канцелярию норвежского премьера, где обсуждались вопросы поддержки украинской системы ПВО. Стёре отметил, что договоренность пока не достигнута: промышленность нескольких стран ищет способ обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны и одновременно наладить собственное производство таких систем. От дальнейших подробностей он отказался.

Король Норвегии Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет — он был старейшим действующим монархом Европы. Трон унаследовал его сын, вступивший на престол как Хокон VIII.