Старейший действующий монарх Европы, король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Его Величество король Харальд скончался. Король Харальд мирно ушел из жизни в университетской больнице Осло Rikshospitalet в пятницу, 28 августа, в 06:35 (7:35 мск. — Прим. RTVI)», — говорится в сообщении.

Королевский дом Норвегии сообщил о госпитализации Харальда V для лечения гемолитической анемии 17 августа. Наследный принц Хокон, наследная принцесса Метте-Марит и королева Соня отменили мероприятия со своим участием.

23 августа было опубликовано сообщение об ухудшении здоровья короля в связи с появлением в кровотоке Харальда V инфекции и бактерий.

Обязанности регента исполняет 53-летний сын покойного монарха, наследный принц Хокон. К нему должен перейти норвежский престол.

Как отмечает CNN, смерть Харальда V наступила в сложный период для его семьи. Жена его сына Метте-Марит в последние годы испытывала проблемы со здоровьем и оказалась в центре внимания СМИ после сообщений о контактах с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления сексуального характера. В июне ее сын был признан виновным в изнасиловании и домашнем насилии и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Скандалы вокруг Метте-Марит вызвали в Норвегии дискуссии о возможном упразднении монархии, которые стали продолжением споров, возникших после свадьбы Хокона, выбравшего в супруги бывшую официантку, пишет The New York Times.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года у наследного принца Улафа, впоследствии ставшего королем Улафом V, и принцессы Марты Шведской. Он стал первым за 567 лет принцем, родившимся в Норвегии, а не за границей. В 1940 году королевская семья покинула Норвегию после вторжения немцев и жила в Вашингтоне. В 1945-м принц вернулся в Норвегию.

В 1968 году Харальд V женился на дочери торговца одеждой Соне Харальдсен, с которой встречался на протяжение девяти лет. Из-за ее некоролевского происхождения Улаф V не хотел одобрять свадьбу, однако принц выразил твердое намерение отказаться от престола, если ему будет отказано в праве на этот брак, и король уступил сыну. У пары родились дочь Марта Луиза Норвежская и сын Хокон.

Харальд V взошел на престол после смерти Улафа V в 1991 году. В начале 2000-х он лечился от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2024 году ему установили кардиостимулятор.

Во главе престола Харальд V реформировал монархию, открыв доступ в королевский дом людям недворянского происхождения. Он способствовал обеспечению большей открытости королевской семьи для норвежских граждан и СМИ. Члены королевского дома завели аккаунты в соцсетях, а церковь была отделена от государства. В 2016 году король провозгласил курс на равноправие и защиту беженцев, религиозных и иных меньшинств.

Среди увлечений Харальда V были парусный спорт, охота и рыбалка.