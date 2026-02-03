Недавняя публикация Минюстом США самого крупного архива документов по делу Джеффри Эпштейна вновь вызвала резонанс. СМИ публикуют списки влиятельных людей, которые так или иначе были упомянуты в документах. Из сообщений прессы следует, что сеть контактов одиозного финансиста могла охватывать практически весь земной шар — от Соединенных Штатов до Австралии, хотя сердцевиной этой паутины неизменно оставалась американская элита. Многие поспешили откреститься от прямых связей с человеком, осужденным за секс-преступления и умершим в тюрьме.
Само по себе упоминание кого-либо в файлах Джеффри Эпштейна не означает, что этот человек так или иначе связан с преступлениями, совершенными американским финансистом. Среди материалов Минюста США зачастую встречаются как новостные дайджесты, так и косвенные упоминания кого-либо в переписке Эпштейна с третьими лицами.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш (бывший адвокат Дональда Трампа) заявил, что в ведомстве не планируют предъявлять новых обвинений на основании накануне обнародованных материалов по делу Эпштейна.
Контакты внутри США: политики и технологическая элита
- Дональд Трамп. Президент США неоднократно заявлял, что давно прервал свои дружеские связи с Эпштейном. Он считает, что рассекреченные документы, пестрящие упоминаниями его имени, не компрометируют его, а напротив — оправдывают. Впрочем, файлы Эпштейна все еще висят над Трампом дамокловым мечом — особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
- Билл Клинтон. Как и в случае с Трампом, контакты Клинтона с Эпштейном относятся к периоду более чем двадцатилетней давности. Экс-президент США утверждает, что ничего не знал о преступной деятельности финансиста, и вместе со своей женой Хиллари Клинтон вскоре даст показания по делу Эпштейна.
- Говард Латник. Согласно опубликованным документам, нынешний министр торговли США планировал посетить остров Эпштейна в 2012 году. Однако неизвестно, состоялся ли визит на самом деле.
- Ларри Саммерс. Бывший министр финансов при Клинтоне — один из давних знакомых Эпштейна. Саммерс назвал «серьезной ошибкой» свои контакты с финансистом.
- Стив Бэннон. Бывший советник Трампа (в начале его первого президентского срока) обменивался с Эпштейном сотнями сообщений, где в том числе обсуждал с ним политические взгляды республиканца. Среди недавно опубликованных файлов можно найти видеозапись интервью, в ходе которого Бэннон обратился к Эпштейну как к «секс-хищнику».
- Илон Маск. Как выяснилось из обнародованных документов, в переписке миллиардера с Эпштейном обсуждался в том числе визит на печально известный остров. Сам Маск утверждает, что неоднократно отклонял предложения опального финансиста. Более того, предприниматель устроил публичную перепалку в соцсети X с соучредителем LinkedIn Ридом Хоффманом, обвиняя того в поездках на остров к Эпштейну. В свою очередь, Хоффман назвал заявления Маска ложью.
- Кэтрин Рюммлер. Бывший юридический советник Белого дома при Бараке Обаме в электронном письме от декабря 2015 года заявила, что обожает Эпштейна. Позже она выразила сожаление, что была знакома с финансистом. Сегодня Рюммлер занимает должность главного юрисконсульта в Goldman Sachs.
- Среди других известных американских бизнесменов в файлах Эпштейна так или иначе упоминаются основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон (позже он осудил секс-преступления Эпштейна), соучредитель Microsoft Билл Гейтс, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также соучредитель PayPal и Palantir Питер Тиль.
- На нескольких опубликованных Минюстом США фотографиях изображен Бретт Ратнер — режиссер, снявший недавно вышедший документальный фильм о Мелании Трамп, супруге президента США Дональда Трампа.
- Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман более двадцати лет назад флиртовал с ныне отбывающей тюремный срок сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл. После публикации материалов Вассерман опроверг какие-либо связи с Эпштейном и выразил сожаление о своей переписке с Максвелл.
Контакты вне США: от норвежской принцессы до индийских денег
- Последние разоблачения вовлекли в скандал по делу Эпштейна кронпринцессу Норвегии Метте-Марит, чьи связи с финансистом оказались теснее, чем считалось. Норвежская королевская семья поспешила заверить, что наследная принцесса, которая состояла в переписке с Эпштейном, не знала о реальных масштабах и характере его преступлений. В отличие от бывшего британского принца Эндрю и его супруги Сары Фергюсон, Метте-Марит свой титул сохранила.
- Новая публикация документов по делу Эпштейна привела к отставке Мирослава Лайчака, советника премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Лайчак обсуждал с Эпштейном женщин, когда занимал пост главы словацкого МИД.
- Связи с Эпштейном в прошлом году стоили Питеру Мандельсону поста посла Великобритании в США. Теперь скандал вынудил влиятельного политика выйти и из состава правящей в стране Лейбористской партии.
- В файлах Эпштейна фигурирует бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд. Ныне посол страны в США, он отрицает какие-либо дружеские связи с финансистом.
- Al Jazeera утверждает, что с Эпштейном напрямую общались соратники премьер-министра Индии Нарендры Моди — представитель самой богатой семьи в Индии Анил Амбани и министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури. Пури заявил, что его общение с Эпштейном носило исключительно деловой характер, а в МИД Индии опровергли упоминания Моди в материалах дела Эпштейна.
- Люксембургские СМИ обнаружили, что в файлах Эпштейна упоминается премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Впрочем, он общался напрямую не с финансистом, а с его соратницей — французской банкиршей Арианой де Ротшильд.