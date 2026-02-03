Недавняя публикация Минюстом США самого крупного архива документов по делу Джеффри Эпштейна вновь вызвала резонанс. СМИ публикуют списки влиятельных людей, которые так или иначе были упомянуты в документах. Из сообщений прессы следует, что сеть контактов одиозного финансиста могла охватывать практически весь земной шар — от Соединенных Штатов до Австралии, хотя сердцевиной этой паутины неизменно оставалась американская элита. Многие поспешили откреститься от прямых связей с человеком, осужденным за секс-преступления и умершим в тюрьме.

Само по себе упоминание кого-либо в файлах Джеффри Эпштейна не означает, что этот человек так или иначе связан с преступлениями, совершенными американским финансистом. Среди материалов Минюста США зачастую встречаются как новостные дайджесты, так и косвенные упоминания кого-либо в переписке Эпштейна с третьими лицами.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш (бывший адвокат Дональда Трампа) заявил, что в ведомстве не планируют предъявлять новых обвинений на основании накануне обнародованных материалов по делу Эпштейна.