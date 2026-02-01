Минюст США опубликовал самый крупный массив документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле людьми и педофилии. Это 3,5 млн страниц, включая более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. изображений. Публикация новых файлов вызвала такой ажиотаж, что на сайте Минюста произошел сбой. В некоторых документах упоминаются известные российские политики. Подробности — в материале RTVI.

Минюст предупредил, что в обнародованный архив могут входить «поддельные или ложно представленные» изображения, документы или видео.

«Некоторые документы содержат неправдивые и сенсационные утверждения в адрес президента [США Дональда] Трампа, которые были переданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года», — отмечается в пресс-релизе Минюста.

В ведомстве назвали эти утверждения «необоснованными и ложными», добавив, что, если бы в них была «хоть капля правдоподобия, их бы уже давно использовали» против Трампа.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Минюст при обнародовании документов не предпринимал попыток защитить действующего президента или кого-то еще, кроме предполагаемых жертв Эпштейна. Он также не подтвердил, что Минюст якобы скрывает существование некого секретного «списка клиентов» финансиста, причастных к насилию над женщинами.

«Если мы получим информацию и доказательства, которые позволят нам привлечь их к ответственности, можете быть уверены, мы это сделаем», — сказал Бланш.

В то же время он добавил, что в опубликованный массив файлов не попала некоторая информация, которая «могла поставить под угрозу текущее федеральное расследование».

Упоминания Путина и Жириновского

В новых «файлах Эпштейна» содержится множество упоминаний, связанных с Россией. Британский таблоид Daily Mail насчитал более тысячи упоминаний президента России Владимира Путина и 9,6 тыс. документов, «касающихся Москвы». При этом издание отмечает, что никаких доказательств, связывающих российского лидера с незаконной деятельностью Эпштейна, нет.

В ноябре 2010 года Эпштейн спрашивал в электронном письме неизвестному адресату, стоит ли ему подключить некого «друга Путина» к решению вопроса с российской визой. Еще в двух письмах, датированных 2011 и 2014 годами, обсуждается возможность встречи с Путиным.

В переписке разных лет с тогдашним генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом финансист несколько раз заявлял о своем желании встретиться с российским президентом. Никаких подтверждений тому, что такие встречи состоялись, нет.

В 2018 году, в преддверии саммита в Хельсинки с участием Путина и Трампа, Эпштейн заявил Ягланду, что якобы может предоставить Кремлю «ценную информацию» о президенте США.

В новых файлах американского Минюста также содержится отчет ФБР о встрече федеральных агентов с неким конфиденциальным источником, который назвал Эпштейна «управляющим активами» Путина. По утверждению информатора, такие же услуги финансист якобы оказывал и президенту Зимбабве Роберту Мугабе.

Большинство других документов с упоминаниями российского президента — перепечатки или заголовки статей в СМИ.

Кроме того, в «файлах Эпштейна» пять раз упоминается основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Его имя фигурирует в приобщенных к досье статьях американских изданий Foreign Affairs и The Economist наряду с именами лидеров КПРФ Геннадия Зюганова и «Справедливой России» Сергея Миронова.

В публикации Economist Жириновский назван «клоуном-националистом», в материале Foreign Affairs — «откровенным и ярким» лидером ЛДПР. Статьи датируются 2011-м и 2012 годами. Перепечатка Economist встречается в письмах экс-главы Международного института мира Терье Руд-Ларсена на электронную почту Эпштейна.

В 2012 году бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич в переписке с Эпштейном предложил ему встретиться со своим «другом» Ильей Пономаревым*, которого назвал «главным организатором восстания» против Владимира Путина.

Сам Пономарев* в следующем опубликованном письме говорил Николичу, что в России происходят «революционные процессы» и просил помочь с поездкой на Всемирный экономический форум в Давосе. В третьем письме сам Эпштейн пишет Николичу, что «подружился» с Пономаревым*.

Нюдсы от экс-спикера «Наших»

В новом массиве «файлов Эпштейна» также приводится его обширная переписка с экс-спикером движения «Наши» Марией Дроковой в мессенджерах и по электронной почте, а также детализация их созвонов.

В 2017 году Дрокова предложила Эпштейну снять о нем художественный или документальный фильм. Режиссером документальной ленты она посоветовала сделать датчанку Лиз Берк Педерсон, снявшую фильм о самой Дроковой «Поцелуй Путина» (2011 год).

В том же письме экс-спикер «Наших» предложила учредить ежегодную «премию Эпштейна» в области науки для поощрения молодых ученых. Она отметила, что эта награда может прославить имя финансиста в научном мире и стать «масштабнее» Нобелевской премии.

Кроме того, Дрокова выдвинула идею создать фонд борьбы с сексуальными домогательствами и привлечь к нему нескольких видных общественных деятелей. По ее мнению, это позволило бы фонду обрести «хороший имидж среди женщин», а впоследствии предоставить Эпштейну доступ «к огромному числу амбициозных женщин-борцов»

«Вы можете порекомендовать лучших из них своим деловым партнерам для найма или даже нанимать их для себя», — писала Дрокова.

В письме, датированном декабрем 2017 года, собеседница финансиста написала, что «нашла критерии для поиска умных людей», предложив ему работать с евреями.

«Чем больше ты еврей, тем умнее. Ты сказал, что ты на 98% еврей. Ты очень умный. Мой бывший начальник на 78% еврей. Он суперумный, но гораздо менее, чем ты», — написала она бизнесмену.

Дрокова предложила искать евреев через родственников и просить их пройти генетический тест, а затем провести мероприятие для тех, кто окажется евреем на 98%.

В День святого Валентина 14 февраля 2019 года Эпштейн послал Дроковой изображение сердечка, та в ответ спросила, весело ли он отмечает этот праздник. В марте финансист поздравил Дрокову с Международным женским днем.

В апреле того же года экс-спикер «Наших» пожаловалась Эпштейну, что больше не доверяет людям после некоего «жестокого разочарования». Она спрашивала, как определить искренность людей и «лучше выбирать» свое окружение. Финансист ответил, что «таков мир бизнеса» и посоветовал «изучать интересы» своих визави.

В июне Дрокова попросила разрешения отправить Эпштейну несколько своих фотографий из Парижа. Она написала, что снимки получились «красивыми», но поделиться с ними в соцсетях она не может. Фото представлены в распечатке в виде ссылок, их содержание недоступно. Финансист в ответ поинтересовался, «где нюдсы», и спросил, хранит ли девушка такие кадры. Он похвалил один из снимков, посоветовав Дроковой держаться «более естественно». Позже он снова спросил об откровенных фото, на что она ответила, что пришлет их, когда в следующий раз приедет в Париж.

В июле 2019 года Эпштейна повторно арестовали по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних. В августе того же года финансист был найден мертвым в своей тюремной камере. Согласно отчету судмедэксперта, он покончил с собой.

Дрокова также упомянута в отчете ФБР 2020 года на основе данных засекреченного информатора. В разговоре с этим источником она якобы называла Эпштейна «прекрасным человеком», с которым «позорно обходятся». Информатор ФБР полагал, что основанная Дроковой в Кремниевой долине инвестиционная компания занималась кражей технологий.

Краснодарское модельное агентство

В одном из рассекреченных писем 2018 года некий отправитель рассказал Эпштейну о девушке по имени Рая из модельного агентства Shtorm в Краснодаре и отправил бизнесмену ссылку на ее портфолио. В послании отмечается, что она «умная и хорошо говорит по-английски».

Агентство Shtorm участвовало в открытии зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, что основательница организации Дана Борисенко подтвердила «Фонтанке». Она заявила, что агентство не имеет отношения к вечеринкам Эпштейна и никогда не отправляло девушек в США.

По словам Борисенко, ссылку на портфолио модели, упомянутую в файлах Эпштейна, «любой желающий может найти в интернете и скопировать». С самой девушкой, как утверждает Борисенко, «никто даже не связывался». Основательница агентства подчеркнула, что «всегда работала честно и чисто», и заявила о намерении обратиться к юристам, чтобы пресечь распространение «недостоверной информации».

Девушка, упоминаемая в письме Эпштейну, заявила Kub Mash, что не получала звонков и предложений от представителей скандального финансиста. По ее словам, в том же 2018 году, которым датируется письмо, ее пригласили на работу в Индонезию, но отец девушки (ей тогда было 24 года) счел предложение подозрительным и не отпустил дочь в поездку. Модель добавила что девушки из агентства Shtorm не посещали остров Эпштейна.

По версии источника Daily Mail в разведке, Эпштейн устраивал с помощью привезенных из России девушек «медовые ловушки» для влиятельных людей и якобы собирал на них компромат для российских спецслужб. Подобные предположения звучат не впервые — их излагал американский журналист Крейг Унгер в своей книге «Американский компромат», выпущенной в 2021 году.

В июле 2025 года Минюст США и ФБР выпустили совместный меморандум, в котором утверждалось, что тщательный анализ «файлов Эпштейна» не выявил «компрометирующих списков клиентов» финансиста. Ведомства также заявили об отсутствии достоверных доказательств того, что Эпштейн шантажировал известных людей. В меморандуме говорится, что доказательств, на основании которых можно было бы начать расследование в отношении еще не обвиненных третьих лиц, также не обнаружено.

Упоминания «русских девушек», без привязки к Shtorm, встречаются еще в нескольких материалах Минюста США. Так, в черновике электронного письма самому себе в 2013 году Эпштейн писал, что основатель Microsoft Билл Гейтс якобы заразился от «русских девушек» некой инфекцией, передающейся половым путем, а лекарства для лечения якобы закупались на средства Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В другом похожем письме Эпштейн выражал недовольство тем, что Гейтс разорвал с ним дружбу, и утверждал, что бизнесмен якобы пытался скрыть свое заболевание от супруги. Были ли эти послания отправлены основателю Microsoft, неизвестно.

Представитель Гейтса назвал «абсолютно абсурдными и совершенно ложными» утверждения из писем Эпштейна. По его словам, эти материалы показывают лишь «разочарование Эпштейна отсутствием постоянных отношений с Гейтсом и то, на что он был готов пойти, чтобы подставить его и опорочить его репутацию».

Среди массива опубликованных Минюстом США данных также есть переписка Эпштейна с «Герцогом» — предположительно, бывшим британским принцем Эндрю. В одном из таких сообщений финансист предложил познакомить своего собеседника с «красивой» 26-летней россиянкой.

Письмо было написано в августе 2010 года — через два года после того, как Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетних к сексуальным действиям. В новых «файлах Эпштейна» также есть несколько фотографий Эндрю, на которых он стоит на четвереньках перед лежащей на полу одетой женщиной. На одном из снимков его рука лежит на ее животе.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — младший брат короля Великобритании Карла III. Одна из жертв Эпштейна, Вирджиния Джуффре, заявляла, что ее в возрасте 17 лет якобы трижды «продавали» принцу Эндрю. В апреле 2025 года она покончила с собой, оставив после себя мемуары. Королевская семья и сам Эндрю отрицали обвинения в его причастности к секс-скандалу вокруг Эпштейна. Однако рассекреченные файлы свидетельствуют, что Эндрю не прекращал контакты с финансистом даже после того, как тот впервые был осужден за сексуальные преступления. В 2019 году Эндрю в связи со скандалом отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. В 2022 году его лишили почетных воинских званий. Осенью 2025-го он заявил, что больше не будет использовать титулы, дарованные ему матерью — покойной королевой Елизаветой II. Позже Карл III лишил брата титулов герцога Йоркского и принца.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов