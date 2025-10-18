Букингемский дворец официально объявил о решении принца Эндрю отказаться от титула герцога Йоркского и других почетных званий. В распространенном заявлении подтверждается, что принц лишится званий Рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена и Королевского рыцаря-компаньона Благороднейшего ордена Подвязки, сохранив лишь статус принца, полученный при рождении как сына королевы.

В своем обращении Эндрю пояснил: «В ходе консультаций с королем и ближайшими родственниками мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения создают нежелательные помехи работе монархии. Я принял решение руководствоваться долгом перед семьей и страной, как и пять лет назад, когда отошел от публичной жизни. С одобрения Его Величества я делаю следующий шаг, отказываясь от титулов и почестей, при этом категорически отвергая все предъявленные обвинения».

Формально герцогский титул Эндрю сохраняется, поскольку для его лишения требуется парламентский акт, однако принц обязуется его не использовать. Аналогичный статус распространяется на обращение «Его Королевское Высочество» — оно остается, но не будет употребляться в отношении принца. Его бывшая супруга Сара Фергюсон также перестанет использовать титул герцогини Йоркской.

Это решение стало результатом консультаций с королем Карлом III и принцем Уэльским, обеспокоенных репутационными рисками для королевской семьи из-за связей принца Эндрю с осужденным за торговлю людьми Джеффри Эпштейном. Недавно СМИ опубликовали данные бортовых журналов о четырех перелетах Эндрю на частном самолете Эпштейна в 1999-2006 годах. Также были обнародованы электронные письма, опровергающие заявления принца о том, что он якобы прервал общение с Эпштейном в 2010 году.

После публикации этих материалов член Палаты представителей Нэнси Мейс заявила, что «все без исключения» раскрытые потенциальные преступления с участием принца Эндрю должны стать основанием для его судебного преследования в США.

В 2008 году Эпштейн признал себя виновным в вовлечении девушек, в том числе несовершеннолетней, в занятие проституцией. В августе 2019 года его нашли мертвым в камере федеральной тюрьмы на Манхэттене, где он ждал суда по обвинению в сексуальной эксплуатации. Его смерть была признана самоубийством.