Член Палаты представителей Нэнси Мейс заявила в среду, что после публикации десятков тысяч документов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации, «все без исключения» раскрытые потенциальные преступления с участием принца Эндрю должны стать основанием для его судебного преследования в США.

«Итак, когда же мы призовем принца Эндрю к ответственности за потенциальные преступления на территории США? Это будет правильным следующим шагом (после публикации материалов)», — написала Мейс в соцсети X.

По ее мнению, принц Эндрю должен находиться в «холодной темной тюрьме» в наручниках.

2 сентября конгрессвумен выслушала показания шести жертв Джеффри Эпштейна. После заседания, которое проходило в закрытом режиме, Мейс вышла заплаканная. Она заявила, что во время рассказов жертв ей охватили настолько сильные эмоции, что у нее началась паническая атака. Также Мейс рассказала, что вспомнила собственный опыт пережитого сексуального насилия.

Ранее комитет по надзору Палаты представителей Конгресса обнародовал более 33 тыс. материалов по делу Эпштейна. Некоторые данные были удалены, чтобы защитить жертв.

Финансист Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года в США. Прокуратура утверждала, что в 2002—2005 годах он приглашал в свой дом на Манхэттене десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг общения Эпштейна входили влиятельные люди из разных стран: политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса, включая Дональда Трампа и экс-президента США Билла Клинтона. Судебное разбирательство в США было прекращено после его смерти в тюрьме 10 августа 2019 года. По официальной версии, он покончил с собой. Эпштейн ранее признавался, что принуждал подростков к занятию проституцией.

Принц Эндрю сложил с себя королевские обязанности в Великобритании после того, как разгорелся публичный скандал с правозащитницей Вирджинией Джуффре, которая подала на него в суд.

По ее словам, принц неоднократно принуждал ее к сексу, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В гражданском иске против Эпштейна, поданном в 2009 году, Джуффре фигурировала под псевдонимом «Джейн Доу 102». Она заявляла, что «подвергалась сексуальной эксплуатации со стороны взрослых мужчин, включая членов королевской семьи». По этому иску было заключено досудебное соглашение.

Эндрю заявлял, что не помнит о встрече с Джуффре, а их общее фото назвал подделкой. После того, как скандал разгорелся, принца лишили воинских званий, а также поддержки благотворительных, военных и общественных организаций со стороны члена королевской семьи.

В 2019 году он попросил освободить его от публичных обязанностей. Кроме того, король Карл III выгнал Эндрю из Букингемского дворца, писал таблоид The Sun, но при этом выделил ему денег на частичную охрану.

В феврале 2022 года принц достиг внесудебного соглашения с Джуффре. Кроме того, он признал Эпштейна торговцем людьми, а Джуффре — «установленной жертвой насилия».

По данным The Telegraph, Эндрю обещал выплатить правозащитнице $16,2 млн в качестве отступных.

В конце апреля стало известно, что Джуффре найдена мертвой в своем доме в Австралии. По одной из версий, она покончила с собой. Ей был 41 год.