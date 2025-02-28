Минюст США опубликовал материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в секс-торговле людьми и, по официальной версии, покончил с собой в тюрьме в 2019 году. В пакет документов вошли списки его контактов, бортовые журналы частного самолета, а также список доказательств, собранных правительством против миллиардера.

Общий объем первого пакета материалов, связанных с расследованием действий Эпштейна, составил около 200 страниц. Копии бортовых журналов его самолета ранее уже были доступны публике в качестве материалов к другим судебным делам, а фотокопия адресной книги, которая предположительно была составлена Эпштейном совместно с его подругой Гислен Максвелл, была подвергнута тщательной редактуре.

Как пишет New York Post, опубликованные данные «не стали большим откровением», а о связях упомянутых в этих документах людей со скандальным финансистом было известно ранее.

Среди известных лиц, которые упоминаются в материалах Минюста, оказались:

актер Алек Болдуин,

брат кинопродюсера Харви Вайнштена Боб,

вокалист Rolling Stones Мик Джаггер,

певец Майкл Джексон,

сенатор Тед Кеннеди,

мать министра здравоохранения США Этель Кеннеди,

экс-госсекретарь Джон Керри,

бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Комо,

миллиардер Дэвид Кох,

модель Наоми Кэмпбелл,

певица Кортни Лав,

бывшая жена президента США Ивана Трамп,

дочь президента США Иванка Трамп,

актер Рэйф Файнс,

актриса Элизабет Херли,

актер Дастин Хоффман и многие другие.

Упомянутые в опубликованных материалах лица не являются «списком клиентов» Эпштейна, а лишь упоминаются среди его контактов, которые включают в себя множество имен. Помимо этого, был также опубликован список массажисток, проходящих по делу о секс-торговле в качестве жертв, который включает в себя 254 имени.

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что продолжить требовать «полные и исчерпывающие» документы по делу Эпштейна, включая аудио- и видеозаписи. Она потребовала от руководства ФБР представить соответствующие материалы к 8 часам утра 28 февраля (16 часов мск).

Директор ФБР Каш Патель, в свою очередь, пообещал, что «не будет никаких сокрытий, никаких пропавших документов и ни одного камня не останется неперевернутым».

«Мы предоставим все, что найдем, в Министерство юстиции для полной оценки и прозрачного распространения среди американского народа, как и должно быть», — заявил он.

Преступная деятельность Эпштейна, связанная с секс-услугами несовершеннолетних, на протяжении многих лет привлекает внимание общественности из-за тесных связей, которые поддерживали с финансистом многие влиятельные люди, включая экс-президента США Билла Клинтона, основателя Microsoft Билла Гейтса, принца Эндрю и действующего президента США Дональда Трампа.

В прошлом Гейтс подвергался критике за общение с Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Американские СМИ ранее писали, что Эпштейн в 2010 году угрожал слить прессе информацию о внебрачной связи между Гейтсом и профессиональным игроком в бридж из России Милой Антоновой.