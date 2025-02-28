Минюст США опубликовал материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в секс-торговле людьми и, по официальной версии, покончил с собой в тюрьме в 2019 году. В пакет документов вошли списки его контактов, бортовые журналы частного самолета, а также список доказательств, собранных правительством против миллиардера.
Общий объем первого пакета материалов, связанных с расследованием действий Эпштейна, составил около 200 страниц. Копии бортовых журналов его самолета ранее уже были доступны публике в качестве материалов к другим судебным делам, а фотокопия адресной книги, которая предположительно была составлена Эпштейном совместно с его подругой Гислен Максвелл, была подвергнута тщательной редактуре.
Как пишет New York Post, опубликованные данные «не стали большим откровением», а о связях упомянутых в этих документах людей со скандальным финансистом было известно ранее.
Среди известных лиц, которые упоминаются в материалах Минюста, оказались:
- актер Алек Болдуин,
- брат кинопродюсера Харви Вайнштена Боб,
- вокалист Rolling Stones Мик Джаггер,
- певец Майкл Джексон,
- сенатор Тед Кеннеди,
- мать министра здравоохранения США Этель Кеннеди,
- экс-госсекретарь Джон Керри,
- бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Комо,
- миллиардер Дэвид Кох,
- модель Наоми Кэмпбелл,
- певица Кортни Лав,
- бывшая жена президента США Ивана Трамп,
- дочь президента США Иванка Трамп,
- актер Рэйф Файнс,
- актриса Элизабет Херли,
- актер Дастин Хоффман и многие другие.
Упомянутые в опубликованных материалах лица не являются «списком клиентов» Эпштейна, а лишь упоминаются среди его контактов, которые включают в себя множество имен. Помимо этого, был также опубликован список массажисток, проходящих по делу о секс-торговле в качестве жертв, который включает в себя 254 имени.
Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что продолжить требовать «полные и исчерпывающие» документы по делу Эпштейна, включая аудио- и видеозаписи. Она потребовала от руководства ФБР представить соответствующие материалы к 8 часам утра 28 февраля (16 часов мск).
Директор ФБР Каш Патель, в свою очередь, пообещал, что «не будет никаких сокрытий, никаких пропавших документов и ни одного камня не останется неперевернутым».
«Мы предоставим все, что найдем, в Министерство юстиции для полной оценки и прозрачного распространения среди американского народа, как и должно быть», — заявил он.
Преступная деятельность Эпштейна, связанная с секс-услугами несовершеннолетних, на протяжении многих лет привлекает внимание общественности из-за тесных связей, которые поддерживали с финансистом многие влиятельные люди, включая экс-президента США Билла Клинтона, основателя Microsoft Билла Гейтса, принца Эндрю и действующего президента США Дональда Трампа.
В прошлом Гейтс подвергался критике за общение с Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Американские СМИ ранее писали, что Эпштейн в 2010 году угрожал слить прессе информацию о внебрачной связи между Гейтсом и профессиональным игроком в бридж из России Милой Антоновой.