Федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал сотни страниц документов, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле людьми и покончившего с собой в тюрьме в 2019 году. В документах фигурируют более 150 человек, включая известных политиков, актеров и бизнесменов. Хотя многие имена уже назывались ранее в контексте дела Эпштейна, публикация документов вызвала общественный интерес. Чем это объясняется и что значит для знаменитостей упоминание в списках, — в материале RTVI.

Опубликованные 3 и 4 января судебные документы являются частью иска 2015 года, поданного одной из жертв Эпштейна — американкой Вирджинией Джуффре — к подруге миллиардера Гислейн Максвелл, сообщает Associated Press (AP). В 2022 году Максвелл приговорили к 20 годам тюрьмы, признав виновной в пособничестве Эпштейну.

Иск Джуффре к Максвелл был урегулирован в 2017 году, но газета Miami Herald обратилась в суд, чтобы получить доступ к засекреченным документам, включая стенограммы бесед с потенциальными свидетелями по делу. Часть документов публиковалась в 2019-2022 годах. Нынешняя серия документов, публикация которых продолжится в ближайшие дни, станет последней в этом ряду, отмечает AP.

Кто упоминается в материалах

В документах, которые суд обнародовал в январе, фигурируют имена более 150 человек, но это не означает, что они связаны с какими-либо правонарушениями, отмечает The Independent.

Большинство имен уже назывались в новостных репортажах и во время предыдущих судебных заседаний. В декабре 2023 года судья Лоретта Преска постановила, что никаких юридических оснований скрывать эти имена больше нет.

В числе упоминаемых людей, — обвинители Эпштейна, его бывшие сотрудники, свидетели по делу, прокуроры, журналисты и детективы, расследовавшие историю Эпштейна, а также люди, которые вскользь упоминались во время дачи показаний, но ни в чем не обвинялись, уточняет AP. Также в списках значатся общественные деятели, которые были связаны с Эпштейном на протяжении многих лет, но чьи отношения с ним уже были задокументированы в других источниках.

В документах в частности фигурируют бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, актеры Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Брюс Уиллис, Кэмерон Диас, Кевин Спейси, режиссер Джордж Лукас, модель Наоми Кэмпбелл, певец Майкл Джексон, британский принц Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие знаменитости.

Согласно документам, в переписке с журналисткой Шэрон Черчер в 2011 году Джуффре заявила, что Билл Клинтон якобы требовал от редакции журнала Vanity Fair не писать статьи о торговле людьми для сексуальной эксплуатации о его «хорошем друге Дж. Э», имея в виду Эпштейна.

Представитель Фонда Клинтона, комментируя эту информацию «Би-би-си», процитировал бывшего редактора Vanity Fair Грейдона Картера, который заявил The Telegraph, что описанного инцидента «категорически не было».

Клинтон также упоминается в показаниях свидетельницы Джоанны Сьоберг, которая пересказала слова Эпштейна о том, что экс-президенту США якобы нравятся молодые девушки. Пресс-секретарь бывшего американского лидера повторил в разговоре с Telegraph прежние заявления Клинтона о том, что он не знал о преступлениях Эпштейна.

Имена Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт и Кэмерон Диас упоминаются в судебных документах только один раз, отмечает Independent. Речь идет о показаниях Сьоберг, которая сказала адвокату, что Эпштейн во время массажа часто говорил по телефону, а затем утверждал, что якобы общался с кем-то из этих актеров. При этом Сьоберг лично не встречалась ни с Ди Каприо, ни другими голливудскими знаменитостями.

Представитель Диас заявил изданию, что актриса «никогда не встречалась» с Эпштейном, «никогда не была с ним в одном месте и не имела с ним никаких связей, независимо от того, упоминал он ее имя или нет, или подразумевал, что знает ее». Представители Ди Каприо и Бланшетт также отвергли какие-либо связи артистов с Эпштейном.

Среди обнародованных документов также есть подробные показания Сьоберг о встречах с принцем Эндрю в доме Эпштейна, но и эти данные не новы. В частности свидетельница рассказала, как принц трогал ее за грудь. В Букингемском дворце ранее заявляли, что эти обвинения «категорически не соответствуют действительности».

Сам Эндрю контакты с Эпштейном не отрицал, но назвал ошибкой свой визит к миллиардеру уже после того, как тот был судим за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. В 2019 году принц Эндрю в связи со скандалом сложил с себя все публичные обязанности, связанные с титулом.

Антимонархическая группа Republic после публикации новой части судебных документов по делу Эпштейна потребовала начать расследование в отношении принца Эндрю. В полиции Лондона заявили, что знают о публикации материалов.

«Как и в любом другом вопросе, если нашему вниманию будет представлена ​​новая и актуальная информация, мы оценим ее. Расследование не начато», — цитирует заявление полиции Sky News.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался комментировать полицейские дела, связанные с судебными материалами и принцем Эндрю, передает «Би-би-си».

Последствия публикации документов

Обнародованные в январе материалы добавляют «немного больше контекста к отношениям, которые Эпштейн поддерживал на протяжении многих лет с влиятельными людьми», но «практически не дают новой пищи для сторонников теорий заговора», пишет The New York Times (NYT).

Следившие за делом Эпштейна ожидали увидеть в опубликованных документах список клиентов и сообщников миллиардера. Этого не произошло, но пользователи соцсетей начали распространять ложные обвинения в адрес тех, кто фигурирует в документах, и тех, чьи имена вообще не упоминались, отмечает AP.

В частности публиковались поддельные скриншоты показаний о том, что умерший физик-теоретик Стивен Хокинг и телеведущий Джимми Киммел якобы участвовали в секс-вечеринках на частном острове Эпштейна. Хокингу, согласно этим фейковым сообщениям, якобы «нравилось смотреть, как раздетые карлики решают сложные уравнения на слишком высокой доске».

Хокинг действительно посещал остров Эпштейна в 2006 году, до того, как миллиардеру были предъявлены обвинения. Ученый был приглашен туда во время визита на научную конференцию, которая проходила на соседнем острове и финансировалась Эпштейном. Хокинг был на барбекю, катался на лодке и погружался на морское дно.

В судебных документах имя Хокинга тоже упоминается, но в другом ключе. В 2015 году Эпштейн в электронном письме своей подруге Гислейн Максвелл предлагал назначить вознаграждение любому из друзей, знакомых и родственников Вирджинии Джуффре, которые «помогут доказать лживость ее обвинений» — в том числе о том, что Хокинг якобы участвовал в «оргии несовершеннолетних». Кроме того, Эпштейн просил Джуффре предоставить все ее фотографии и видео с некоторыми людьми, включая Хокинга.

Шоумен Джимми Киммел в настоящих судебных документах не упоминается вовсе. Он заявил, что никогда не встречал Эпштейна, а также пожаловался, что его семья оказалась под угрозой из-за «безрассудных заявлений». В соцсетях также ошибочно утверждали, что в обнародованных документах есть имена телеведущей Опры Уинфри, актера Тома Хэнкса и миллиардера Илона Маска.

Адвокат Вирджинии Джуффре Сигрид Маккоули, комментируя публикацию судебных документов, заявила, что это позволит общественности узнать больше о масштабах преступной деятельности Эпштейна. Адвокат также считает, что раскрытие данных поможет пресечь торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и привлечь большее число виновных к ответственности.