41-летняя правозащитница Вирджиния Джуффре — одна из самых известных жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, — покончила с собой на ферме в Западной Австралии, где прожила несколько последних лет.

У Джуффере осталось трое детей. Заявление, подтверждающее факт гибели женщины, опубликовала в социальных сетях ее семья:

«С разбитыми сердцами мы сообщаем, что Вирджиния скончалась на своей ферме в Западной Австралии. Она покончила жизнь самоубийством, став жертвой сексуального насилия и секс-торговли. В конце концов, последствия насилия оказались настолько тяжелыми, что для Вирджинии стало невыносимо выдерживать их бремя».

Родственники назвали умершую женщину «яростным борцом» против сексуального насилия и торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также «источником света, который помог многим пострадавшим». По их словам, рождение собственной дочери сподвигло Вирджинию на то, чтобы «дать отпор тем, кто издевался над ней и многими другими».

Джуффре была одной из самых активных потерпевших по делу Эпштейна: она утверждала, что финансист и его давняя соратница Гислен Максвелл подвергали ее сексуальному насилию, начиная с подросткового возраста. Ее адвокат Сигрид МакКоули заявила, что для нее Вирджиния была «гораздо больше, чем просто клиент»:

«Она была близким другом и невероятным защитником других жертв. Ее мужество подтолкнуло меня бороться активнее, а ее сила внушала благоговение».

Адвокат другой жертвы Эпштейна Джош Шиффер назвал ключевой роль Джуффре в разоблачении финансиста и созданной им сети торговли людьми.

«Дело не сложилось бы без ее вклада, сотрудничества, ее храбрости в начале, вдохновившей так много других людей выступить. Мы надеемся, что ее гибель привлечет внимание к международной секс-индустрии и эпидемии торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации», — сказал он американскому кабельному каналу NewsNation.

Полиция Западной Австралии официально не подтверждала смерть Джуффре, но сообщила, что около 21:50 в пятницу службы экстренной помощи получили сигнал о 41-летней женщине в бессознательном состоянии в доме в Ниргабби, примерно в 75 км к северу от Перта. Ей оказали экстренную помощь, включая реанимационные мероприятия, которые не дали результата, и констатировали смерть. По факту гибели женщины будет проведено расследование, но полицейские уже признали, что не усматривают подозрительных обстоятельств.

Не так давно Джуффре попала в ДТП: 24 марта в ее машину врезался школьный автобус. 1 апреля женщину доставили в отделение неотложной помощи больницы Перта, но была ли эта госпитализация связана с аварией, неизвестно. Позже правозащитница написала в соцсетях, что ей «осталось жить всего несколько дней».

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Из показаний Джуффре следовало, что она познакомилась с Гислен Максвелл в 2000 году, работая помощницей на курорте нынешнего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Максвелл, которая позиционировала себя как британская светская львица, предложила девушке поработать у Эпштейна массажисткой. Та согласилась — и, как сама утверждала впоследствии, подверглась сексуальному насилию: друзья и клиенты финансиста якобы «передавали ее по кругу, как блюдо с фруктами».

В гражданском иске против Эпштейна, поданном в 2009 году, Джуффре фигурировала под псевдонимом «Джейн Доу 102». Она заявляла, что «подвергалась сексуальной эксплуатации со стороны взрослых мужчин, включая членов королевской семьи». По этому иску было заключено досудебное соглашение.

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В 2021 году Джуффре подала в федеральный суд Нью-Йорка гражданский иск против принца Эндрю, утверждая, что он трижды подверг ее сексуальному насилию в 17-летнем возрасте. Ответчик неоднократно и решительно отвергал обвинения в свой адрес.

В исковом заявлении Джуффре утверждала, что Эпштейн и Максвелл познакомили ее с принцем Эндрю в 2001 году и заставили заняться с ним сексом. В 2022 году стороны договорились о внесудебном урегулировании спора, сумма по которому не разглашается. Принцу было предложено сотрудничать с ФБР по уголовному делу Эпштейна, но он отказался, хотя при этом из-за скандала сложил с себя все публичные обязанности.

Максвелл, которая настаивала на своей невиновности, в 2022 году была приговорена к 20 годам тюремного заключения за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Эпштейн был арестован федеральными властями в июле 2019 года и обвинен в сексуальной торговле. В ожидании суда он покончил с собой, пока тюремные охранники спали.