Поздравительный альбом финансиста Джеффри Эпштейна, ставший поводом для судебной тяжбы президента США Дональда Трампа с владельцами Wall Street Journal (WSJ), опубликован Конгрессом. В альбоме оказалось описанное газетой послание с эскизом обнаженной женщины и подписью «Дональд», подлинность которой уже оспорили в Белом доме. RTVI.US выяснил, что еще было в опубликованных материалах, и что не так с подписью американского лидера.

WSJ в июле опубликовала материал, в котором говорилось, что среди писем, подаренных финансисту Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, была записка с именем Трампа и изображением обнаженной женщины. По данным издания, вокруг иллюстрации был текст, завершающийся фразой: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Этот альбом запросил комитет по надзору Палаты представителей США для публикации в рамках собственного расследования деятельности Эпштейна. Распорядители наследства финансиста согласились предоставить материалы (у Эпштейна не было прямых наследников, и он завещал имущество трастовому фонду).

В итоге открытка совпала с описанием WSJ. Там есть печатный текст с диалогом Эпштейна и Трампа о «нестареющих людях-загадках», дружбе и «прекрасных секретах». Текст обрамлен эскизом обнаженного женского тела, у которого нет рук, ног и головы. Под иллюстрацией стоит печатная подпись «Дональд Дж. Трамп» и рукописный автограф «Дональд».

Замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович отметил на своей странице в X, что владельцам WSJ «пора доставать чековую книжку», потому что «это не подпись» президента США. Для доказательства Будович приложил фотоснимки сувенирной продукции с подписью Трампа времен его прошлогодней предвыборной кампании. На этих автографах американский лидер также использует только свое имя и характерный почерк, который напоминает электрокардиограмму. Замглавы аппарата подчеркнул, что на фото в конце подписи нет длинной линии, которая присутствует в открытке Эпштейну.

«КЛЕВЕТА!» — написал Будович.

Аналогичное мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, новые публикации WSJ об открытке якобы доказывают, что история является ложной.

«Как я изначально говорила, совершенно ясно, что президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее», — написала Левитт в X, не уточнив, с чем связана эта уверенность.

WSJ привела в качестве доказательств подписанные Трампом письма того же периода. В материалах издания сказано, что подпись на скандальном послании выглядела почти так же, как в 2000 году автограф миллиардера на поздравлении Хиллари Клинтон с ее избранием от Нью-Йорка в Сенат США.

Кроме того, New York Times (NYT) обнаружила в своих архивах несколько писем американского лидера конца 1990-х и начала 2000-х годов мэру Нью-Йорка Руди Джулиани. Издание отметило, что в них Трамп также, как в подписи в открытке Эпштейну, указывает только свое имя, высокие вертикальные линии и длинный хвост у последней буквы «д».

Юридический аналитик CNN Эли Хониг предположил, что президенту США будет тяжело доказать в суде факт клеветы со стороны WSJ, так как изначально Трамп сказал, что открытки не существует. Кроме того, президенту нужно будет найти доказательства того, что публикация делалась с заведомой целью очернить его.

«Ребяческое любопытство»

Помимо вероятной открытки от Трампа, в альбоме для Эпштейна было найдено послание от бывшего президента Билла Клинтона, где тот пишет о его «ребяческом любопытстве», и рассказ другого приятеля о том, как Эпштейн приставал к женщине в автомобиле.

По данным WSJ, почерк на записке похож на характерный для Клинтона. Пресс-секретарь бывшего президента добавил, что демократ не был в курсе преступлений Эпштейна и прекратил общение с ним в конце «нулевых».

NYT в своей публикации приводит историю о домогательствах, отмечая, что ее автором в альбоме указан некий Ник. Он пишет, что Эпштейн «громко хохотал», когда однажды в Лондоне залез в трусы девушки на заднем сиденье машины, но обнаружил на ее гениталиях руку другого мужчины. Кто был этим вторым мужчиной, в материалах газеты не указано. Анонимный автор другого послания в стихах выражает удивление, что Эпштейн к своему 50-летию «избежал тюрьмы».

Кроме того, в альбоме были найдены послания от нескольких женщин, имена которых не называются из-за опасений, что они могут являться жертвами секс-преступника.

«С тобой, Джеффри, я смеюсь, как маленькая девочка, но чувствую себя женщиной», — говорится в послании, следом за которым в альбом вложен снимок женских ягодиц в стрингах.

По информации WSJ, еще одно изображение женских частей тела приложил к своему посланию сотрудничавший с Эпштейном бизнесмен Лес Векснер, которому принадлежит бренд нижнего белья Victoria’s Secret. По данным издания, там изображена зарисовка с обнаженной женской груди. Один из бывших топ-менеджеров Microsoft Натан Мирвольд, как пишет WSJ, приложил к поздравлению финансиста фото занимающихся сексом зебр и львов.

«Приобрел некую женщину»

Еще один скандальный снимок опубликовали демократы в составе комитета по надзору. На нем Эпштейн вместе с еще несколькими людьми на фоне пальм держит чек на $22 500, якобы подписанный Трампом. Финансист улыбается, а автограф на этот раз совсем не напоминает почерк Трампа.

На подписи к фото, сделанной, как пишет The Guardian, членом гольф-клуба Трампа во Флориде Джоэлом Пашкоу, говорится, что за эту сумму «с учетом амортизации» Трамп «приобрел» у Эпштейна некую женщину.

«Несмотря на то, что я утвердил сделку, я не получил ни денег, ни девушки!» — сказал Пашкоу.

Парламентарии в целях безопасности засекретили имя женщины. На снимке с Эпштейном и Пашкоу стоит девушка, лицо которой скрыто черным квадратом.

ABC News также отметил, что открытка с подписью американского президента, как и вероятное послание от Клинтона находились альбоме в главе «Друзья». Также в материалах есть раздел «Дети», несмотря на то, что у Эпштейна не было своих детей. Авторы всех посланий в нем, как в категории «Девушки» засекречены.