Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, хранил в своем доме первое издание романа «Лолита» Владимира Набокова, изображения голых женщин, а также выставлял на тумбочке снимки с Дональдом Трампом, Миком Джаггером и папой римским Иоанном Павлом II. Фотографии из его особняка впервые опубликовала New York Times (NYT).

Таунхаус, «расположенный в двух шагах от Центрального парка», был продан Эпштейну в 1998 году миллиардером Лесли Х. Векснером, владельцем L Brands. По данным NYT, финансист отремонтировал и заново обставил особняк в эксцентричном стиле.

В доме Эпштейна, как отмечает издание, помимо сотен снимков с Трампом, папой римским Иоанном Павлом II, Миком Джаггером, Илоном Маском, Фиделем Кастро, были и странные экспонаты. Среди них — глазные протезы в рамках, развешанных вдоль входа, статуя женщины в свадебном платье на канате, долларовая купюра с подписью Билла Гейтса и надписью «Я был не прав». Также у Эпштейна было первое издание «Лолиты» Набокова, которое он, по словам источников газеты, читал гостям.

В кабинете финансиста стоит обшитый деревянными панелями стол и чучело тигра на ковре.

На третьем этаже находятся апартаменты, включавшие спальню Эпштейна, несколько ванных комнат и «печально известный» массажный кабинет.

«На фотографиях видно, что в углу над его кроватью была установлена камера наблюдения», — отмечает NYT

Газета пишет, что в массажном кабинете были найдены картины обнаженных женщин, большой серебряный шар на цепи и полки с лубрикантами.

На снимках массажного кабинета не было видно камер видеонаблюдения.

Дело Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Его повторно задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летнего миллиардера нашли мертвым в тюрьме, его смерть признали самоубийством.

В феврале 2025 года Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна. В них упоминаются имена многих знаменитостей, в том числе Дональд Трамп, его бывшая жена Ивана и дочь Иванка, однако это не означает, что они связаны с какими-либо правонарушениями. Указанные в материалах Минюста люди не были «списком клиентов» Эпштейна, а лишь упоминаются среди его контактов.

17 июля The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, в котором говорилось, что среди писем, подаренных финансисту Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, была записка с именем Трампа и изображением обнаженной женщины. По данным издания, вокруг иллюстрации был текст, завершающийся фразой: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Трамп назвал публикацию фейком и пригрозил подать в суд на WSJ. Он заявил, что «в жизни не нарисовал ни одной картины» и не использует такой язык, как в процитированной записке. В конце июля, отвечая на вопросы репортеров о деле Эпштейна, Трамп заявил, что никогда не был на его острове, в то время как Билл Клинтон якобы посещал его «28 раз».