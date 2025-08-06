Бывшего президента США Билла Клинтона и его супругу, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон вызвали повестками для допроса по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Повестки разослал комитет по надзору палаты представителей конгресса.

Согласно письмам, Хиллари Клинтон должна явиться для дачи показаний 9 октября, Билл Клинтон ― 14 октября. Экс-президента США хотят допросить в связи с тем, что он пользовался самолетом Эпштейна, следует из повестки.

«Во время одного из таких полетов вас даже сфотографировали, когда вы получали “массаж” от одной из жертв мистера Эпштейна», — говорится в документе.

Конгрессменов также интересуют данные о том, что Клинтон якобы оказывал давление на журнал Vanity Fair, чтобы тот не публиковал обвинения против Эпштейна в секс-торговле людьми, и мог посещать частный остров финансиста на Виргинских островах.

В повестке также отмечается, что Клинтону приписывается близкое знакомство с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл и участие в «интимном ужине» с ней уже после того, как стало известно о ее причастности к преступлениям Эпштейна.

«Судя по всему, у вашей семьи были тесные отношения как с Джеффри Эпштейном, так и с его сообщницей Гислейн Максвелл», — говорится в повестке, адресованной Хиллари Клинтон.

В письме отмечается, что племянник Максвелл принимал участие в президентской кампании Клинтон в 2008 году и был принят на работу в Госдепартамент вскоре после ее назначения госсекретарем.

Повестки на допрос также высланы бывшим директорам ФБР Джеймсу Коми и Роберту Мюллеру и экс-генпрокурорам Уильяму Барру, Джеффу Сешнсу, Альберто Гонсалесу, Лоретте Линч и Эрику Холдеру.

Кроме того, конгрессмены потребовали от Минюста США до 19 августа предоставить документы, имеющие отношение к делу Эпштейна.

В истории США не было случаев, чтобы бывших президентов удавалось принудить к даче показаний, но некоторые из них добровольно отвечали на вопросы конгрессменов, в том числе Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Вудро Вильсон, Теодор Рузвельт, Уильям Говард Тафт, Гарри Трумэн и Джеральд Форд.

В 2019 году Эпштейну было предъявлено обвинение в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Спустя несколько месяцев его нашли мертвым в тюремной камере. Причиной смерти официально признано самоубийство. Гислейн Максвелл приговорена к 20 годам лишения свободы.

Представитель Билла Клинтона Анхель Уренья заявлял, что экс-президент «ничего не знает об ужасных преступлениях» финансиста. По словам Уреньи, Клинтон четыре раза летал на частном самолете Эпштейна в Европу, Азию и Африку в 2002-м и 2003 годах, в том числе в рамках деятельности Фонда Клинтонов.

Клинтон также однажды совершил «краткий визит» в нью-йоркскую квартиру Эпштейна в сопровождении охраны и еще одного сотрудника, утверждал Уренья. По его словам, на момент ареста Эпштейна Клинтон более 10 лет не общался с ним. Представитель экс-президента также отрицал, что тот когда-либо посещал остров Эпштейна, его ранчо в Нью-Мексико или резиденцию во Флориде.

Дело Эпштейна вызвало широкий общественный резонанс в связи с опубликованием обширных материалов расследования. В них упоминается множество знаменитостей ― голливудских звезд, политиков и бизнесменов, в том числе нынешний президент США Дональд Трамп.

В июле Минюст заявил, что расследование не выявило «компрометирующего „списка клиентов“» Эпштейна и убедительных доказательств того, что финансист шантажировал известных людей. Ведомство не нашло оснований для начала расследований в отношении третьих лиц, которым не предъявлены обвинения. Минюст и ФБР также заявили, что не планируют публиковать дополнительную информацию по делу.

Эти выводы не удовлетворили общественность, а некоторые сторонники Трампа в конгрессе призвали к большей прозрачности в расследовании дела Эпштейна.

В середине июля The Wall Street Journal сообщила, что среди поздравлений по случаю 50-летия Эпштейна в 2003 году была записка от Трампа с изображением обнаженной женщины. По утверждению газеты, картинка обрамляла машинописный текст, заканчивающийся словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».

Трамп назвал публикацию фейком и пригрозил подать в суд на WSJ. Он заявил, что «в жизни не нарисовал ни одной картины» и не использует такой язык, как в процитированной записке. В конце июля, отвечая на вопросы репортеров о деле Эпштейна, Трамп заявил, что никогда не был на его острове, в то время как Билл Клинтон якобы посещал его «28 раз».