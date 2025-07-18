Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что подаст в суд на The Wall Street Journal (WSJ) за публикацию статьи о письме финансисту Джеффри Эйпштейну с рисунком голой женщины, которое американский лидер якобы отправил сам.

«Это не мои слова, не так я говорю. Также я не рисую картинки. Я сказал Руперту Мердоку (медиамагнат, основатель холдинга, в который входит издатель WSJ — Прим.ред), что это мошенничество, и что он не должен печатать эту фальшивую историю», — заявил Трамп.

По президента, он лично перед публикацией материала предупреждал как Мердока, так и редактора газеты о том, что письмо фальшивое.

WSJ ранее опубликовала материал, в котором говорилось, что среди писем, подаренных финансисту Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, была записка с именем Трампа и изображением обнаженной женщины. По данным издания, вокруг иллюстрации был текст, завершающийся фразой: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также назвал чушью статью о письме-поздравлении.

«Эта история полная и абсолютная чушь. Wall Street Journal должно быть стыдно такое публиковать. И где это письмо? Вас удивит, что они нам никогда его не показывали, прежде чем публиковать это? Кто-нибудь вообще верит в то, что это похоже на Трампа?» — написал он в Х.

18 июля Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Бонди ответила, что ведомство готово «завтра передать суду рассекречивание стенограмм заседания большого жюри».

Дело Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Его повторно задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летнего миллиардера нашли мертвым в тюрьме, его смерть признали самоубийством. покончил с собой в тюрьме.

Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. В документах содержится информация о круге знакомств миллиардера, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе нынешний президент США.

В 2002 году Трамп заявил, что знаком с Эпштейном более 15 лет, однако спустя два года они поссорились, предположительно, из-за сделки с недвижимостью в Палм-Бич. По словам американского лидера, после этого он запретил финансисту появляться в своем поместье.