Комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал полученные от Минюста материалы по расследованию дела финансиста Джеффри Эпштейна, пишет AP News. По данным агентства, такое решение стало реакцией «на растущее давление со стороны Конгресса» с требованием раскрыть больше информации по делу.

При этом большая часть опубликованных материалов «ранее уже была публично доступна или известна», отмечает AP News.

Конгрессмен Роберт Гарсия на фоне публикации материалов призвал американцев «не позволять обманывать себя». Он уточнил, что 33 тыс. страниц документов ранее «уже были общедоступны».

По словам Гарсии, в папках, которые появились накануне вечером на Google Диске, содержатся «изображения судебных документов многолетней давности», связанных с Эпштейном. Конгрессмен отметил, что некоторые файлы были практически полностью отредактированы.

Агентство уточнило, что в нижней палате Конгресса продолжаются попытки принять законопроект, который бы обязал Министерство юстиции США опубликовать все документы по делу финансиста. Для этого у демократов недостаточно голосов, однако даже проведенный через Палату представителей законопроект затем все равно должен быть принят Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Дело Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Его повторно задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летнего миллиардера нашли мертвым в тюрьме, его смерть признали самоубийством.

В феврале 2025 года Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна. В них упоминаются имена многих знаменитостей, в том числе Дональд Трамп, его бывшая жена Ивана и дочь Иванка, однако это не означает, что они связаны с какими-либо правонарушениями. Указанные в материалах Минюста люди не были «списком клиентов» Эпштейна, а лишь упоминаются среди его контактов.