Бурная дискуссия в США вокруг «файлов Эпштейна» продолжает создавать проблемы для Дональда Трампа. Американский президент накануне резко сменил свою позицию по этому вопросу, призвав республиканцев из Палаты представителей проголосовать за публикацию документов. Заявлению Трампа предшествовали «сливы» архивов электронной почты Джеффри Эпштейна, породившие слухи (и мемы) о гипотетической интимной связи президента-республиканца с Биллом Клинтоном. Как «файлы Эпштейна» в очередной раз оказались в центре внутриполитической повестки США — в материале RTVI.

«Будет на руку Трампу»

Дональд Трамп публично призвал республиканцев из Палаты представителей выступить в поддержку обнародования Минюстом США всех документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле людьми. Голосование по этому вопросу должно состояться на этой неделе. «Нам нечего скрывать», — подчеркнул глава США в соцсети Truth Social.

В том же сообщении Трамп обвинил демократов в том, что они используют «файлы Эпштейна» как информационный вброс для отвлечения внимания от других политических событий — в частности, от недавнего шатдауна, который длился рекордные 43 дня, и в котором, по мнению президента США, также виноваты демократы.

Такой шаг Трампа стал резким поворотом от его предыдущей позиции по этому вопросу. После возвращения в Белый дом республиканец в той или иной манере сопротивлялся оперативной публикации дополнительных документов в рамках дела Эпштейна — даже вопреки тому, что это требовали не только критики американского президента, но и активные сторонники MAGA.

На сегодняшний день у Трампа не осталось выбора по вопросу «файлов Эпштейна»: он больше не может пойти против однопартийцев и уже сделал все, что было в его силах, считает кандидат политических наук, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Инна Яникеева.

«При этом стоит отметить, что во время предвыборной гонки Трамп обещал опубликовать файлы, что отчасти и было сделано, но не в полной мере — вероятно, в целях защиты спонсоров президентской кампании. Вместе с тем, даже если законопроект Палаты представителей о раскрытии документов будет принят, Сенат может в итоге его не поддержать, что будет на руку Трампу. Возможно, он уже знает, какую судьбу ожидает документ в Сенате», — сказала эксперт в беседе с RTVI.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В 2008 году он признал свою вину и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, после чего провел в тюрьме 13 месяцев, что вызвало общественный резонанс в США. В июле 2019-го Эпштейна повторно задержали по федеральным обвинениям в секс-торговле девушками, в том числе несовершеннолетними, ему грозило до 45 лет лишения свободы. В августе того же года 66-летнего миллиардера нашли мертвым в тюремной камере. По официальной версии, он покончил с собой. В 2022 году американский суд приговорил помощницу Эпштейна Гислейн Максвелл к 20 годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным на начало ноября, она отбывает наказание в федеральной тюрьме общего режима в Техасе. В феврале 2025 года Минюст США опубликовал некоторые материалы по делу Эпштейна. В них упоминаются имена многих известных людей, включая Дональда Трампа, однако указанные в данных ведомства люди были не в «списках клиентов» Эпштейна, а лишь среди его контактов.

Давление слухами

В последние дни на президента США оказывалось серьезное давление со стороны его оппонентов и общественности. 12 ноября демократы опубликовали новые ранее неизвестные письма из электронного ящика Эпштейна. Из одного сообщения следует, что Трамп «знал о девочках, поскольку просил Гислен остановиться», из другого — что он «провел несколько часов» с предполагаемой жертвой.

В то же время в тех письмах Эпштейн не обвинял Трампа напрямую в тех или иных противоправных действиях, хотя и резко критиковал его «грязную» манеру вести бизнес. Ранее Трамп уверял, что понятия не имел о криминальном бэкграунде Эпштейна и вовсе прекратил с ним общаться задолго до его судебных тяжб.

Кроме того, как обратили внимание журналисты, из сообщений опального финансиста также следует, что экс-президент США Билл Клинтон никогда не посещал частный остров Эпштейна в Карибском море, несмотря на утверждения Трампа об обратном.

Трампа и Клинтона связывает и другой, куда более пикантный сюжет, всплывший из архива писем Джеффри Эпштейна и породивший в соцсетях многочисленные спекуляции и мемы. В одной из переписок брат Эпштейна Марк спрашивает его, есть ли у президента России Владимира Путина компрометирующие фотографии, доказывающую предполагаемую интимную связь Трампа с неким «Буббой». Этим словом в США называют представителей сельской местности Юга, а в 1990-х годах такое прозвище получил выходец из южного штата Арканзас — Билл Клинтон.

Сам Марк Эпштейн заверил Newsweek, что речь в скандальной переписке идет не о Клинтоне, не приводя дополнительных подробностей. Это, впрочем, не остановило американский интернет от лавины вирусных мемов: в частности, пользователи обратили внимание на то, как Трамп называл продвигаемый им налоговый законопроект — Big Beautiful Bill («Большой, прекрасный законопроект»; слово Bill также отсылает к имени Клинтона. — прим. RTVI).

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт же заявила, что письма из архива Эпштейна, опубликованные накануне демократами, «не доказывают абсолютно ничего, кроме того факта, что президент Трамп не сделал ничего плохого».

Как Эпштейн разделяет MAGA

Американцы правых взглядов, в особенности активная база сторонников MAGA, долгое время выступали за обнародование «файлов Эпштейна», порождая на своем пути многочисленные теории заговора вокруг имени умершего в тюрьме финансиста (многие из них сомневаются и в официальной версии смерти Эпштейна).

Преступная деятельность миллиардера, связанная с секс-услугами несовершеннолетних, привлекает внимание общественности в том числе из-за тесных связей, которые поддерживали с финансистом многие представители элиты. Некоторые трамписты могут искренне считать Трампа борцом с так называемым «глубинным государством» (deep state) и поэтому разочаровываются, когда не видят ожидаемой ими реакции со стороны Белого дома по «файлам Эпштейна».

Этот вопрос так или иначе становится центральным в рядах республиканцев, разделяя Трампа, его администрацию и электрорат. Согласно июльскому опросу Washington Post, большинство американцев интересуются новостями по «файлам Эпштейна» и не одобряют то, как нынешняя администрация подходит к вопросу их обнародования. В том же июле сам Трамп называл сагу с Эпштейном «грязной, но довольно скучной историей» и заявлял, что не понимает, почему это дело может в принципе вызывать интерес.

Один из сторонников полноценного раскрытия «файлов Эпштейна» — журналист Такер Карлсон, известный своими протрамповскими взглядами. В интервью RTVI.US он заявлял, что «символически это очень серьезный вопрос, который не был решен должным образом, и это навредило администрации Трампа».

«Трамп убежден, что это похоже на „Рашагейт“ и что это замысловатая попытка демократов свергнуть его администрацию. Он в это верит, он мне это говорил. Я не думаю, что это так. Думаю, большинство людей, замешанных в деле Эпштейна, не голосовали за Трампа», — говорил Карлсон.

На фоне новой волны дискуссии вокруг «файлов Эпштейна» внутри MAGA-лагеря вспыхнула новая ссора. Трамп резко выступил против своей ярой сторонницы, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, поддержавшей инициативу демократов о более оперативном вынесении на голосование законопроекта о публикации материалов дела Эпштейна.

Как рассказала RTVI Инна Яникеева, конфликт между Трампом и Грин, которую президент США назвал «предательницей», разгорелся не на пустом месте, хотя противоречия по вопросу публикации «файлов Эпштейна» действительно стали «финальным триггером».

«Тем не менее, разногласия у них возникали и по другим вопросам, например, по вопросу приглашения президента Сирии в Белый дом на прошлой неделе, а также по голосованию по бюджету. Трамп — чрезвычайно эмоциональный человек, который резко реагирует, когда с ним не соглашаются те, на кого он рассчитывает», — сказала собеседница RTVI.

Сага с «файлами Эпштейна» ранее столкнула президента США и с другим его сторонником — миллиардером Илоном Маском. Тот сильно протестовал против предложенного Трампом налогового законопроекта (того самого Big Beautiful Bill) и пообещал опубликовать на того компромат. Однако позже миллиардер удалил свое сообщение, а спустя почти три месяца после ссоры Трамп и Маск пообщались на публике во время поминальной службы по убитому консервативному политическому активисту Чарли Кирку.