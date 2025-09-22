Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск спустя примерно три месяца после своей публичной ссоры встретились на поминальной службе по убитому консервативному политическому активисту Чарли Кирку и пожали друг другу руки. Маск выложил свою фотографию с Трампом в соцсети Х, со словами: «Для Чарли».

Поминальная служба прошла на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона. На кадрах, показанных во время трансляции, Маск подошел к президенту, сидевшему в ложе за пуленепробиваемым стеклом, и сел на свободное место рядом с ним. Трамп, повернувшись к бизнесмену, пожал ему руку и похлопал по колену, затем они недолго поговорили.

Это была первая публичная встреча бывших близких соратников с июня, когда президент и миллиардер разругались в соцсетях из-за закона Трампа о налогах и расходах.

После встречи на поминальной службе глава Белого дома рассказал журналистам, что Маск «подошел и поздоровался», что Трамп, по его словам, счел «очень милым».

«Он подошел, немного поговорил. У нас были очень хорошие отношения. Но было приятно, что он подошел», ― сказал американский лидер.

Британский таблоид Daily Mail опубликовал предположительное содержание разговора между Трампом и Маском со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг. По ее утверждению, президент США спросил, как у Маска дела, а затем сказал: «Итак, Илон, я слышал, ты хотел поболтать».

Когда к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт, сидящий по другую руку от Трампа, американский лидер предположительно заявил: «Давайте попробуем решить, как вернуться на правильный путь». Маск в ответ кивнул.

Согласно подстрочнику к кадрам встречи, который приводит Daily Mail, Трамп сказал, что «рад был пообщаться». Маск ответил, что тоже был «очень» рад. На прощание президент обеими руками пожал ладонь собеседника и признался, что скучал по нему.

В разговоре с журналистами Трамп упомянул Дану Уайта, пояснив, что в Белом доме планируется провести «грандиозный бой UFC» с участием около 6 тысяч зрителей. По словам Трампа, в Эллипсе ― парке около Белого дома ― за боем с экранов будут наблюдать 80-90 тысяч человек. «Это будет невероятное событие, но многие о нем говорят», — отметил президент США.

Конфликт Трампа с Маском

В конце мая Илон Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства (DOGE), который занимал с января 2025 года. Вскоре после этого он раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах, который сам президент назвал «большим и прекрасным». Миллиардер отозвался о документе как о «громоздком, возмутительном» и коррумпированном, заявив, что закон увеличит дефицит бюджета и сведет на нет экономию средств.

Трамп в ответ заявил, что «очень разочарован» в Маске и объяснил его недовольство тем, что закон отменяет налоговые льготы для электромобилей. Президент также пригрозил расторгнуть госконтракты Маска.

Бизнесмен в свою очередь заявил, что республиканец без его поддержки проиграл бы президентские выборы. Позже он написал в Х, что Трамп якобы фигурирует в документах, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна о секс-торговле людьми, но затем удалил свой пост.

В начале июля Маск объявил о создании в США новой политической партии. Трамп назвал эту идею «нелепой» и добавил, что ему «грустно наблюдать», как его бывший соратник «слетел с катушек».