Миллиардер Илон Маск удалил из соцсети Х свой пост о том, что президент США Дональд Трамп якобы фигурирует в файлах, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна о секс-торговле людьми.

«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп!» — говорилось в публикации Маска, размещенной 5 июня.

Позже он перепостил видео, на котором Трамп запечатлен среди участников вечеринки Эпштейна. Теперь при попытке открыть первое сообщение Маска появляется текст: «Такой страницы не существует».

Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В 2008 году он признал свою вину, в тюрьме миллиардер провел 13 месяцев, что вызвало общественный резонанс. В июле 2019-го Эпштейна повторно арестовали по федеральным обвинениям в торговле людьми, ему грозило до 40 лет лишения свободы. В августе того же года финансиста нашли мертвым в камере Нью-Йорка. По официальной версии, он совершил самоубийство.

В феврале 2025 года Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна. В них упоминаются имена многих знаменитостей, в том числе Дональд Трамп, его бывшая жена Ивана и дочь Иванка, однако это не означает, что они связаны с какими-либо правонарушениями. Указанные в материалах Минюста люди не были «списком клиентов» Эпштейна, а лишь упоминаются среди его контактов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала обвинение Маска в адрес Трампа «досадным эпизодом». По ее словам, миллиардер недоволен законопроектом американского лидера о бюджете, поскольку в документе нет политических мер, которых он хотел.

Публичный конфликт Трампа и Маска

Маск намекнул на возможную причастность Трампа к делу Эпштейна в разгар публичной перепалки с президентом США на почве бюджетного законопроекта. Миллиардер резко раскритиковал документ, назвав его «отвратительной мерзостью». По мнению Маска, он увеличит дефициту бюджета и сведет на нет экономию средств.

Трамп в ответ заявил, что «очень разочарован» в бывшем соратнике и объяснил недовольство Маска тем, что законопроект отменяет налоговые льготы для электромобилей. Лучшим способом сэкономить бюджетные деньги Трамп назвал прекращение всех государственных субсидий и контрактов Маска.

Бизнесмен в свою очередь заявил, что республиканец без его поддержки проиграл бы президентские выборы. Он также пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, используемый для доставки астронавтов и грузов на МКС, но позже взял свои слова обратно.

Скандал повлиял на рынки: акции Tesla упали на 14%, капитализация снизилась на $150 млрд, а личное состояние Маска сократилось на $34 млрд. Акции компании Trump Media упали на 8%, а убытки Трампа составили около $1 млрд.

Источники издания Politico утверждали, что Белый дом 6 июня организует телефонный разговор между бывшими соратниками для попытки примирения, однако о проведении такой беседы официально не сообщалось. Трамп заявил журналистам, что не планирует разговор с Маском и все еще рассматривает возможность расторжения правительственных контрактов с его компаниями.