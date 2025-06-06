Владеющий инсайдерской информацией миллиардер Илон Маск мог бы втянуть американского президента Дональда Трампа в скандал, а тот мог бы проверить бизнесмена на употребление наркотиков и законность его нахождения в США. Об этом пишет The New York Times (NYT), размышляя о последствиях публичной ссоры бывших союзников вокруг бюджетного законопроекта Трампа.

«Грандиозный скандал в четверг между президентом Трампом и Илоном Маском разрушил шаткий альянс двух самых могущественных людей в мире. Их вражда может иметь далеко идущие последствия, если затянется или даже обострится», — допускает NYT.

Газета приводит несколько примеров, какие неприятности могут в теории создать друг другу Трамп и Маск.

Что, по версии NYT, мог бы сделать Трамп:

Разорвать контракты с компаниями Маска. В прошлом году бизнесу миллиардера было обещано почти 100 контрактов с 17 госучреждениями общей суммой $3 млрд. Трамп предположил в своей соцсети Truth Social, что прекращение госконтрактов с компаниями Маска было бы «самым простым способом сэкономить деньги» в бюджете США.

В прошлом году бизнесу миллиардера было обещано почти 100 контрактов с 17 госучреждениями общей суммой $3 млрд. Трамп предположил в своей соцсети Truth Social, что прекращение госконтрактов с компаниями Маска было бы «самым простым способом сэкономить деньги» в бюджете США. Проверить иммиграционный статус Маска, а его самого — на употребление наркотиков. Родившийся в ЮАР Маск — натурализованный гражданин США. Депортировать миллиардера в Южную Африку и проверить его на употребление наркотиков уже предложил экс-советник Трампа Стив Бэннон.

Родившийся в ЮАР Маск — натурализованный гражданин США. Депортировать миллиардера в Южную Африку и проверить его на употребление наркотиков уже предложил экс-советник Трампа Стив Бэннон. Отозвать допуск Маска к секретной информации. Такой шаг сильно затруднит возможности Маска продолжать работать с правительством — например, в рамках сотрудничества SpaceX с NASA.

Использовать против Маска президентскую власть. Трамп мог бы положить конец некоторым проектам Маска, таким как Департамент эффективности правительства (DOGE).

Что, по версии NYT, мог бы сделать Маск: