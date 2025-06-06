Владеющий инсайдерской информацией миллиардер Илон Маск мог бы втянуть американского президента Дональда Трампа в скандал, а тот мог бы проверить бизнесмена на употребление наркотиков и законность его нахождения в США. Об этом пишет The New York Times (NYT), размышляя о последствиях публичной ссоры бывших союзников вокруг бюджетного законопроекта Трампа.
«Грандиозный скандал в четверг между президентом Трампом и Илоном Маском разрушил шаткий альянс двух самых могущественных людей в мире. Их вражда может иметь далеко идущие последствия, если затянется или даже обострится», — допускает NYT.
Газета приводит несколько примеров, какие неприятности могут в теории создать друг другу Трамп и Маск.
Что, по версии NYT, мог бы сделать Трамп:
- Разорвать контракты с компаниями Маска. В прошлом году бизнесу миллиардера было обещано почти 100 контрактов с 17 госучреждениями общей суммой $3 млрд. Трамп предположил в своей соцсети Truth Social, что прекращение госконтрактов с компаниями Маска было бы «самым простым способом сэкономить деньги» в бюджете США.
- Проверить иммиграционный статус Маска, а его самого — на употребление наркотиков. Родившийся в ЮАР Маск — натурализованный гражданин США. Депортировать миллиардера в Южную Африку и проверить его на употребление наркотиков уже предложил экс-советник Трампа Стив Бэннон.
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Отозвать допуск Маска к секретной информации. Такой шаг сильно затруднит возможности Маска продолжать работать с правительством — например, в рамках сотрудничества SpaceX с NASA.
- Использовать против Маска президентскую власть. Трамп мог бы положить конец некоторым проектам Маска, таким как Департамент эффективности правительства (DOGE).
Что, по версии NYT, мог бы сделать Маск:
- Использовать свое состояние против Трампа, его союзников и президентской программы. Маск потратил более $250 млн на поддержку предвыборной кампании республиканца и мог бы «с такой же легкостью» финансировать кампании против политики Трампа.
- Использовать социальные сети в качестве раздражителя. Маск часто высказывается в своей соцсети X по политическим вопросам. Недавно он опубликовал опрос, в котором спрашивал, не пора ли создать в США новую политическую партию для избирателей с усредненными взглядами.
- Втянуть Трампа в скандал. Маск находился в близких рабочих отношениях с президентом США несколько месяцев и может доставить тому неприятности своими заявлениями. Миллиардер утверждал без доказательств во время перепалки, что имя Трампа якобы фигурирует в досье финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле людьми.
- Доставить неудобства администрации Трампа через свои компании. Маск пригрозил прекратить работу космического корабля Dragon компании SpaceX, который перевозит космонавтов и грузы NASA на Международную космическую станцию и обратно. Позже бизнесмен от своих слов отказался.