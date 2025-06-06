Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск публично разругались в соцсетях после того, как бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект, а Трамп в ответ выразил разочарование бывшим соратником. Перепалка обрушила стоимость активов обоих ее участников. Маск потерял за день $34 млрд, Трамп ― более $1 млрд. Как развивался конфликт и к чему он привел — в материале RTVI.

В конце мая Маск ушел с поста главы Департамента эффективности правительства США (DOGE), который занимал менее полугода после вступления Трампа в должность президента. Покидая должность по истечении срока полномочий, Маск поблагодарил Трампа и пообещал оставаться его другом и советником. Президент в свою очередь назвал миллиардера «одним из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо создавал мир».

Незадолго до ухода из правительства Маск заявил в интервью, что разочарован законопроектом американского лидера по налогам и бюджету, который сам Трамп охарактеризовал как «большой и прекрасный». Уйдя с госслужбы, Маск высказался о законопроекте в гораздо более резких тонах, назвав его «отвратительной мерзостью» и отметив, что документ сведет на нет всю экономию средств, достигнутую DOGE.

Следующие несколько дней Маск продолжал нападки на законопроект Трампа. 5 июня размолвка достигла кульминации. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США заявил, что «очень разочарован» бывшим соратником.

«У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они такими и дальше», — сказал Трамп.

Он добавил, что Маск «знал суть законопроекта лучше, чем кто-либо из присутствующих здесь», но начал его критиковать из-за планов отменить налоговые льготы для электромобилей. Бизнесмен заявил в ответ, что ни разу не видел законопроект, принятый «глубокой ночью» и «так быстро, что почти никто в конгрессе даже не успел его прочитать». По словам Маска, с принятием законопроекта дефицит США увеличится до $2,5 трлн.

Миллиардер также обвинил Трампа в неблагодарности, заявив, что без его поддержки политик не смог бы переизбраться. Позже он запустил в соцсети Х опрос о необходимости создания в США новой политической партии, которая «на самом деле представляла бы 80% среднего класса».

Трамп ответил бывшему соратнику постом в соцсети Truth Social: «Илон “иссяк”, я попросил его уйти и лишил его мандата на электромобили, который заставлял всех покупать больше никому не нужные электрокары (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто психанул!»

Лучшим способом сэкономить миллиарды долларов для бюджета Трамп назвал прекращение всех государственных субсидий и контрактов Маска.

Обвинения в причастности к секс-скандалу и угрозы космической программе

Бизнесмен в ответ заявил, что «пришло время сбросить действительно большую бомбу» и заявил, что Трамп якобы фигурирует в файлах, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле людьми и покончившего с собой в тюрьме в 2019 году. Позже он перепостил видео, на котором Трамп запечатлен среди участников вечеринки Эпштейна.

В феврале 2025 года Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна. В них упоминаются имена многих знаменитостей, в том числе Дональд Трамп, его бывшая жена Иванна и дочь Иванка, однако это не означает, что они связаны с какими-либо правонарушениями. Указанные в материалах Минюста люди не были «списком клиентов» Эпштейна, а лишь упоминаются среди его контактов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала обвинение Маска «досадным эпизодом». По ее словам, миллиардер недоволен законопроектом Трампа, поскольку в документе нет политических мер, которых он хотел.

Сам Трамп заявил, что «не против» нападок Маска в свой адрес, но отметил, что бизнесмен должен был сделать это еще несколько месяцев назад. Свой законопроект президент назвал «одним из величайших» инициатив, когда-либо представленных конгрессу.

«Это рекордное сокращение расходов на $1,6 трлн и самое большое снижение налогов за всю историю. Если этот законопроект не будет принят, налоги вырастут на 68%, и все будет гораздо хуже. Я не создавал этот беспорядок, я здесь только для того, чтобы его исправить», — написал глава Белого дома.

Последствия скандала

Отвечая на заявление Трампа о необходимости сократить контракты Маска, миллиардер пригрозил, что его компания SpaceX «немедленно начнет» выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, используемый для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС). Маск также поддержал пост пользователя, который предложил объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

Позже бизнесмен смягчил свою позицию и заявил, что корабль Dragon не будет выведен из эксплуатации. Если бы Маск воплотил свою угрозу, это стало бы «огромным ударом» для NASA, а также поставило бы Пентагон и разведывательные агентства в затруднительное положение, отмечает The Washington Post (WP). Компании Маска Tesla, SpaceX и Starlink имеют прямые контакты с правительством США.

Публичная перепалка между Трампом и Маском привела к обрушению акций компании Tesla на 14,3%, что стало самым большим падением для производителя электромобилей с 10 марта. Рыночная стоимость компании упала на $150 млрд.

Личное состояние Маска на фоне скандала сократилось на $34 млрд, однако он остается самым богатым человеком в мире, отмечает Bloomberg.

Гендиректор акционера Tesla Gerber Kawasaki Росс Гербер раскритиковал поведение Маска в интервью Bloomberg TV, заявив, что это может привести к судебным искам со стороны инвесторов автопроизводителя.

Акции компании семьи Трампа Trump Media & Technology Group на фоне размолвки двух соратников упали на 8%, что стоило президенту США более $200 млн, пишет Axios. Мемкоин Трампа упал примерно на 10%, принеся ему убыток примерно в $900 млн.

К утру 6 июня в отношениях между президентом США и владельцем Tesla наметились признаки перемирия. Один из пользователей соцсети Х призвал Трампа и Маска «остыть» и «вернуться на пару дней назад», что бизнесмен назвал «хорошим советом». Он также согласился с миллиардером Биллом Экманом, который заявил, что бывшие соратники «должны заключить мир на благо нашей великой страны».

По данным Politico, Белый дом запланировал на 6 июня телефонный разговор между Трампом и Маском, «чтобы заключить мир». Президент США в кратком комментарии изданию по поводу разрыва с миллиардером заявил, что «все в порядке».

«Все идет очень хорошо, никогда не было лучше», — сказал он.

На фоне позитивных сигналов с обеих сторон акции Tesla начали расти, сообщает Reuters. Опрошенные агентством аналитики считают, что падение в четверг отчасти было вызвано факторами, выходящими за рамки личных отношений Маска и Трампа.

«Маловероятно, что Трамп прекратит субсидии и контракты с Tesla. Очевидно, что это угрозы, которые вряд ли воплотятся в жизнь. Я не ожидаю, что это перерастет во что-то более серьезное, чем словесная перепалка на пару дней», — сказала Reuters старший аналитик рынка в City Index Фиона Чинкотта.

Маск допустил «серьезную ошибку», упомянув о возможных связях Трампа с Эпштейном, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Ошибка не в политическом плане, а чисто в юридическом. Фигурируй Трамп в тех самых файлах, эту часть документа демократы давно бы опубликовали в борьбе с республиканцами. Если они этого не сделали, значит, публиковать нечего. Это ошибка Маска в содержательном плане», — считает парламентарий.