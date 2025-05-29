Руководитель компаний Space X и Tesla Илон Маск покинул пост главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). Миллиардер сообщил, что истек срок его полномочий, и обратился со словами благодарности к президенту США Дональду Трампу.

«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить разорительные расходы», — написал Маск в своей соцсети X (бывший Twitter).

Бизнесмен добавил, что “миссия DOGE будет только укрепляться со временем, став неотъемлемой частью работы всего правительства”.

Днем ранее Илон Маск заявил в интервью CBS, что разочарован введенным Трампом законом по налогам и бюджету. Миллиардер считает, закон подрывает усилия по сокращению расходов и приведет к росту дефицита бюджета.

Трамп назначил Маска главой Департамента эффективности правительства после своей инаугурации 20 января. Маску был присвоен статус «специального госслужащего», что давало ему возможность работать на государство 130 дней в году. В конце мая этот срок истекал. На протяжении своей работы в администрации Маск неоднократно критиковал устройство американской бюрократии за раздутые штаты и необоснованные расходы.

По данным Reuters, Маск не обсуждал свои планы с Трампом перед своим уходом, а увольнение прошло быстро и без церемоний. Решение об отставке принималось “на высшем уровне”.