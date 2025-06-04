Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с резкой критикой законопроекта президента США Дональда Трампа о налогах и расходах, назвав его «отвратительной мерзостью». Глава государства при этом считает документ «большим и прекрасным».

«Простите, но я больше не могу этого выносить. Этот громоздкий, возмутительный, фаршированный свининой законопроект о расходах Конгресса — он отвратительная мерзость. Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно», — написал Маск в соцсети X.

В своем посте бизнесмен употребил выражение pork-filled, которое в политическом контексте ассоциируется с термином pork barrel — «свиная бочка». Этот термин описывает проекты, финансируемые из госбюджета, которые приносят выгоду только одному человеку или региону. Часто его связывают с понятиями коррупции и нецелевого использования средств.

Продвигаемый Трампом документ предлагает финансирование депортации нелегальных мигрантов, увеличение оборонного бюджета и разрешает правительству занимать до 4 трлн долларов. Его приняли в мае.

Республиканцы также предлагают сократить федеральные расходы, чтобы компенсировать потерю налоговых поступлений в бюджет и уменьшить растущий госдолг в размере 36 трлн долларов. Для этого они хотят ввести обязать заставить заниматься определенными работами тех американцев, которые зависят от государственных социальных программ.

Это первая критика бизнесмена в адрес бывшего соратника. Также Маск выступил с угрозой, заявив, что «в ноябре следующего года мы уволим всех политиков, которые предали американский народ».

Маск покинул администрацию президента в конце прошлого месяца. Там он возглавлял команду Doge, которая работала над сокращением правительственных расходов.

Два источника Axios рассказали, что хотя бизнесмен и Трамп остаются друзьями и союзниками, глава государства был «несколько раздражен» высказываниями предпринимателя.

Источники Axios утверждают, что «язвительная атака на законопроект Трампа» в лице миллиардера, который «сильно обижен» на своего друга, была вызвана несколькими факторами.

Во-первых, законопроект сокращает налоговые льготы на электромобили, которые помогают производителям автомобилей, таким как принадлежащая Маску Tesla Маска. По состоянию на конец апреля его компания потратила не менее 240 тыс. долларов на лоббирование интересов компании. По словам источников, Маск пытался добиться своего разными способами, в том числе тайными переговорами, но безрезультатно.

Еще одна причина «обиды» Маска заключается в том, что он хотел остаться работать в Белом доме после истечения своего контракт в качестве «специального государственного служащего», но ему не разрешили.

В-третьих, магнат предлагал Федеральному управлению гражданской авиации использовать спутниковую систему Starlink для контроля воздушного движения. Однако администрация отклонила эту идею из-за конфликта интересов и технологических проблем, сообщили источники Axios.

«Нельзя, чтобы управление воздушным движением осуществлялось только с помощью спутников», — сказал один из собеседников издания.

«Последней каплей» для Маска, вероятно, стало решение Трампа отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана, соратника Маска, на пост главы НАСА.

«После этого в Белом доме быстро распространились слухи о том, что за этим решением стоит Серджио Гор — директор Управления кадров президента, который конфликтовал с Маском», — пишет Axios.

«Его идеи на самом деле безумны»

Как отмечает BBC, законопроект, который Трамп называет «большим и красивым», по оценкам экспертов, увеличит дефицит бюджета — разницу между расходами правительства и доходами, которые оно получает, — примерно на 600 млрд долларов в следующем финансовом году.

Пресс-секретарь главы государства Кэролайн Ливитт сообщила журналистам, что Трамп «уже знает, как Илон Маск относится к этому законопроекту».

«Это один большой, красивый законопроект. И он его поддерживает», — добавила она.

Позиция Маска отражают сильную напряженность среди республиканцев по поводу плана Трампа, уточняет BBC.

Сенатор от Кентукки Рэнд Пол в последние несколько дней заявил, что не поддержит законопроект, если он повысит потолок госдолга.

Трамп в ответ заявил, что сенатор «очень плохо понимает законопроект», добавив, что «народ Кентукки его терпеть не может»: «Его идеи на самом деле безумны».

В то же время спикер-республиканец Майк Джонсон заявил журналистам, что «мой друг Илон ужасно неправ». По его словам, законопроект, предусматривающий постепенный отказ постепенный отказ от налоговых льгот на электромобили может «оказать влияние» на Tesla.

Сенатор-демократ Чак Шумер, комментируя слова миллиардера, заявил, что даже Маск, «который был частью всего процесса и является одним из приятелей Трампа, сказал, что законопроект плохой».

Республиканцы заявили, что крайний срок принятия закона — 4 июля.

Трамп также просит Конгресс утвердить план по сокращению текущих расходов на 9,4 миллиарда долларов. Это предполагает уменьшение финансирования иностранной помощи, Агентства США по международному развитию (USAID), а также вещательных компаний NPR и PBS.