Компания Amazon запустила первую партию спутников, которые лягут в основу группировки интернет-спутников Project Kuiper и будут конкурировать с системой Starlink Илона Маска. Пока запущены 27 аппаратов, вся группировка составит более 3 тыс. спутников.

Запуск был осуществлен при помощи ракеты Atlas-V с 41 площадки космодрома на мысе Канаверал. Он состоялся со второй попытки — ранее первый старт был отложен из-за погодных условий. Всего ракета, стартовавшая в своей наиболее мощной конфигурации, вывела на низкую околоземную орбиту 450 километров 27 спутников, с которых компания Amazon начинает размещение своей масштабной интернет-группировки спутников Project Kuiper, названной в честь известного астронома 20 века Джерарда Койпера.

Управлять группировкой будет дочернее предприятие Amazon — компания Kuiper Systems LLC. Две ракеты американского космического концерна ULA — Atlas V и Vulcan обеспечат 45 запусков спутников, другие провайдеры пусковых услуг — Arianespace, Blue Origin, и SpaceX, отправят еще 30 миссий. В готовом виде группировка Project Kuiper будет состоять из 3236 спутников, летающих в 98 различных плоскостях на трех орбитах — 590, 610 и 630 километров.

Выведенные спутники претерпели ряд усовершенствований по сравнению с двумя спутниками-прототипами, запущенными компанией в 2023 году. Как сообщала Amazon, в них применили усовершенствованные антенные решетки, процессоры, солнечные панели, двигатели и систему оптической связи между спутниками.

Согласно условиям лицензии, выданной Федеральной комиссией по связи, половину спутников группировки компания обязуется запустить к июлю 2026 года, оставшиеся — к июлю 2029.

Планируется, что группировка Project Kuiper заработает уже к концу 2025 года, ее спутники обеспечат высокоскоростным интернет-сигналом с низкой задержкой большинство районов Земли, и она станет одним из главных конкурентов группировки спутников интернет-связи Starlink компании SpaceX.

Amazon анонсировала выделение $10 млрд на развитие собственной группировки в 2019 году, наняв группу инженеров, уволенных годом ранее миллиардером Илоном Маском. С того периода Starlink успела запустить порядка 8 тыс. спутников и подключить свыше пяти млн пользователей в 125 странах.