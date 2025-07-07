Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии «Америка», которая вернет американцам «свободу». Это стало ответом на подписание «большого прекрасного билля», который повысил потолок госдолга США на $5 трлн. Президент Дональд Трамп заявил, что его бизнесмен «слетел с катушек». Подробнее о конфликте двух бывших соратников — в материале RTVI.

Открыл «Америку»

Главной целью партии станет обеспечение «воли народа» путем прохождения в конгресс, объяснял несколько дней назад Маск. Ко Дню независимости США 4 июля в соцсети Х он поинтересовался, хотят ли пользователи «независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы — однопартийной) системы» и надо ли создавать в США третью партию, «Американскую». За несколько часов проголосовали более 300 тысяч человек, более 60% поддержали предложение миллиардера.

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!» — написал он.

Бизнесмен уточнил, что для реализации защиты прав американцев кандидаты от его партии должны занять два-три места в сенате и в восьми-десяти округах, от которых избирают членов палаты представителей.

«Учитывая малые законодательные возможности, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они служат истинной воле народа», — пояснил Маск.

Днем 5 июля предприниматель объявил о создании партии «Америка».

«Когда дело доходит до банкротства нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня была создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу», — подчеркнул он.

Илон Маск также ответил «Да» на комментарий пользователя о конце «однопартийной» системы.

«Слетел с катушек»

Президент США Дональд Трамп назвал «нелепым» создание новой партии.

«Я считаю, что это смешно — создавать третью партию <…> Создание третьей партии только добавляет путаницы… Он [Маск] может развлечься, но я считаю, что это смешно», — процитировало американского лидера агентство Reuters.

Он добавил, что ему «грустно наблюдать», как его бывший преданный соратник полностью «слетел с катушек» в течение последних пяти недель.

Хаос и неразбериха

По словам Трампа, новые (претендующие на роль третьих) партии не добивались успеха в США, потому что «система, похоже, не предназначена для них». Единственное, на что они способны — создание полной неразберихи и хаоса, подчеркнул хозяин Белого дома.

Демократы и республиканцы давно критикуют двухпартийную систему США. При этом последняя попытка создать в стране третью партию, предпринятая в прошлом веке, не увенчалась успехом: в 1992 году миллиардер Росс Перо баллотировался в президенты как независимый кандидат, набрал почти 1/5 голосов избирателей, но не смог победить ни в одном штате. Главой государства тогда стал Билл Клинтон.

Трамп также назвал подписанный им скандальный закон «отличным».

«Это отличный законопроект, но, к сожалению для Илона, он отменяет нелепый закон об электромобилях (EV), который заставил бы всех купить электромобиль за короткий промежуток времени. Я с самого начала был категорически против этого. Теперь людям разрешено покупать все, что они захотят, — автомобили с бензиновым двигателем, гибриды (которые работают очень хорошо) или новые технологии по мере их появления — больше никаких ограничений на использование электромобилей», — объяснил американский лидер.

По его словам, Маск просил назначить главой НАСА своего близкого друга, который оказался демократом и «никогда раньше не помогал республиканцам».

«Илон, вероятно, тоже был таким <…> Моя главная обязанность — защищать американскую общественность!» — подчеркнул Трамп.

«Вернуться и съесть Илона»

Президент США и предприниматель, вложивший в его предвыборную кампанию более $250 млн, разругались пару месяцев назад. Поводом для окончательного разрыва дружеских отношений стало подписание Трампом закона, повышающего потолок госдолга Штатов на $5 трлн.

«Простите, но я больше не могу этого выносить. Этот громоздкий, возмутительный, фаршированный свининой законопроект о расходах Конгресса — он отвратительная мерзость. Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно», — писал миллиардер.

Он добавил, что американцам приходится жить в «однопартийной» стране — «партии свиньи».

В июне Маск и Трамп обменялись в соцсетях колкими сообщениями. Позже предприниматель пожалел о сказанном и добавил, что его резкие заявления «зашли слишком далеко».

Президент США заявлял, что, возможно, мог бы простить Маска. Однако уже в начале июля добавил, что Департамент государственной эффективности (DOGE) может начать проверку в отношении предпринимателя, возглавлявшего это ведомство ранее.

«DOGE — это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона», — заявлял журналистам Трамп.

По словам хозяина Белого дома, без субсидий Маску пришлось бы «закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку». Бизнесмен ранее отмечал, что без его помощи Дональд Трамп не смог бы выиграть президентские выборы.