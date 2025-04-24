Глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили «ожесточенную» перепалку в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа. Их ссору также слышала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух очевидцев и еще три источника.

Перебранка между Маском и Бессентом произошла 17 апреля во время спора по поводу кандидатуры на пост главы Налоговой службы (IRS). Трамп назначил временным руководителем ведомства ставленника Маска — Гэри Шепли. При этом IRS подчиняется Бессенту, и министр лоббировал назначение на этот пост своего заместителя Майкла Фолкендера, отмечает The New York Times (NYT).

18 апреля Трамп все же назначил главой IRS Майкла Фолкендера.

Бессент возмутился, что «Маск создает проблемы, действуя за его спиной», пишет Axios. На встрече в Белом доме глава Минфина раскритиковал миллиардера за чрезмерные обещания и недостаточное выполнение бюджетных обязательств в рамках DOGE. Маск в ответ назвал Бессента «агентом Сороса» и обвинил его в управлении «обанкротившимся хедж-фондом».

Спор стал «настолько жарким», что один из помощников встал между Бессентом и Маском, чтобы разнять их. По словам двух источников издания, глава Минфина выругался на Маска, крикнув «Иди на…» («Fuck you»). «Скажи это громче», — парировал миллиардер.

Спорщики находились за пределами Овального кабинета, но их увидел Трамп, рассказал один из очевидцев перепалки. Кроме того, инцидент произошел в пределах слышимости итальянского премьера Джорджи Мелони, которая в тот день встречалась с американским лидером.

«Это была настоящая сцена. Было громко», — описал происходящее источник Axios.

По словам одного из сторонников Бессента, министр финансов «не выносит» Маска. «Это уходит корнями довольно далеко в прошлое. Но он ведет себя по-взрослому», — добавил собеседник издания. Еще один источник отметил, что раунд «выиграл» глава Минфина.

«Но я бы не хотел иметь врагом такого парня, как Маск», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала разногласия между администрацией президента и кабинетом министров «частью здорового процесса обсуждения». «И все знают, что в конечном итоге решения принимает президент Трамп», — подчеркнула она.

До инцидента с Бессентом у Маска случались громкие ссоры с госсекретарем США Марко Рубио министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником Питером Наварро. Перепалка с главой Минфина показала, насколько личность и стиль Маска раздражают некоторых высокопоставленных чиновников администрации США, пишет Axios.

«Все считают, что DOGE великолепен, но выходки Илона — это уже перебор», — сказал изданию представитель администрации.

22 апреля Маск сообщил, что с мая «значительно» сократит свое участие в работе DOGE и будет уделять больше внимания своей компании Tesla, которая отчиталась о падении квартальной прибыли на 71%. Компания столкнулась с трудностями из-за высказываний Маска как руководителя DOGE, также на нее негативно повлияли введенные Трампом пошлины на импорт.