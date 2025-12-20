Министерство юстиции США обнародовало часть материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Как отмечает CNN, в предоставленных файлах были отредактированы целые страницы — ведомство якобы «утаило из документов больше, чем того требует закон».

CNN напоминает, что закон обязал Минюст США отредактировать материалы из дела Эпштейна, которые потенциально могут идентифицировать жертв насилия. Однако неизвестно, были ли все исправления сделаны в этих целях. Кроме того, в обращении ведомства к федеральному суду указано, что адвокат по защите конфиденциальности жертв выступает за сокрытие лиц всех женщин на фотографиях с Эпштейном, поскольку невозможно установить личность каждого человека на снимках.

«Такой подход к фотографиям может быть расценен некоторыми как чрезмерная редакция, но министерство считает, что в сжатые сроки нужно сделать упор на редактирование снимков, чтобы защитить жертв», — пояснил федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джей Клейтон.

Вместе с тем CNN указывает, что правки в «файлах Эпштейна» далеки от единообразия. Минюст, вероятнее всего, проявил непоследовательность в «защите личностей нескольких мужчин, которые изображены на фотографиях». Так, на одной серии снимков лицо молодого человека изначально закрыто черным квадратом, на более поздних изображениях видно, как он поднимается по лестнице и стоит в гараже «рядом с роскошным автомобилем».

Закон о раскрытии информации требовал от Министерства юстиции предоставить информацию о том, как оно проводило расследование в отношении Эпштейна, включая внутренние отчеты и электронные письма. Ни один из этих материалов, по-видимому, не был включен в пакет документов, опубликованных правительством 19 декабря, утверждает Reuters. Агентство добавляет, что закон позволил Минюсту скрывать личную информацию о жертвах Эпштейна, а также материалы, которые могли бы помешать активному расследованию.

Все больше известных людей

CNN пишет, что в опубликованных «файлах Эпштейна» появляется все больше известных людей. В частности, в новом архиве есть фотографии певца Майкла Джексона, на которых он изображен с экс-президентом США Биллом Клинтоном и артисткой Дайаной Росс.

На других кадрах, датированных 2007 годом, Эпштейн запечатлен за столом напротив известного журналиста Уолтера Кронкайта. Телеканал напоминает, что ранее его имя фигурировало в бортовых журналах, что указывает на то, что он летал на остров Эпштейна.

По данным CNN, обнародование новых материалов стало «головной болью» для некоторых известных личностей, которые фигурируют на фотографиях или в документах. Речь в том числе идет о бывшем министре финансов США Лоуренсе Саммерсе, экс-советнике Трампа Стиве Бэнноне и экс-сотруднице администрации Обамы Кэти Руэммлер.

Нет никаких доказательств того, что кто-либо из них занимался незаконной деятельностью. Однако Саммерс оставил преподавательскую деятельность в Гарвардском университете и подал в отставку с поста в совете директоров OpenAI, сказав, что ему «глубоко стыдно» за свою связь с Эпштейном, передает телеканал.

Акцент на Клинтоне

Как указывает CNN, в опубликованных «файлах Эпштейна» содержится «большая порция Билла Клинтона». По данным телеканала, администрация действующего президента США Дональда Трампа приложила все усилия, чтобы подчеркнуть это.

«Особенно примечательно, что в первой партии документов было много фотографий Клинтона по сравнению с тем, как мало было фотографий Трампа. И это несмотря на то, что Трампа и Эпштейна на протяжении многих лет явно связывала тесная дружба», — подчеркивает CNN.

О том, что Минюст попытался привлечь внимание к Биллу Клинтону, пишет и Reuters. Заместитель главы его администрации Анхель Урена заявил, что Белы дом пытается «оградить себя» от пристального внимания, сосредоточившись на бывшем президенте США.

«Они могут публиковать столько зернистых фотографий 20-летней давности, сколько захотят, но это не о Билле Клинтоне», — сказал он.

На опубликованных снимках Клинтон запечатлен в воде рядом с кем-то, чье лицо было отредактировано. Там же плавала помощница Эпштейна Гислейн Максвелл. Представитель Минюста Гейтс Макгэвик в своем посте в X назвал человека, находившегося в джакузи с бывшим американским главой, «жертвой».

Ранее Клинтон выражал сожаления по поводу общения с Эпштейном и заявлял, что ничего не знал о его преступной деятельности. Помимо этого, правоохранительные органы, которым был известно об общении экс-президента США с финансистом, никогда не обвиняли первого в правонарушениях.

Избиратели Трампа разочарованы

По утверждению Reuters, многие избиратели Трампа обвинили его администрацию в сокрытии связей Эпштейна с влиятельными фигурами и подробностей его смерти в тюрьме Манхэттена, где финансист ожидал суда.

Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, только 44% американцев, относящих себя к республиканцам, одобряют решение Трампа по вопросу Эпштейна. При этом общий рейтинг Трампа в этой категории опрошенных составляет 82%.

Чиновники также критикуют действия Белого дома, связанные с «файлами Эпштейна». Так, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что министерство юстиции, Дональд Трамп и генеральный прокурор США Пэм Бонди «упорно скрывают правду».