В «файлах Эпштейна» содержится огромное количество писем, демонстрирующих увлечение финансиста творчеством русского писателя Владимира Набокова. Эпштейн финансировал исследование создание Набоковым «Лолиты», посещал набоковские конференции и дарил своим женщинам «Nabokov box», обратил внимание RTVI.

В массиве данных из «файлов Эпштейна» содержится большое количество упоминаний русского писателя Владимира Набокова. Учитывая, что на «острове Эпштейна» имела место педофилия, страсть к автору «Лолиты», — одному из самых известных в мире произведений, посвященных отношениям взрослого мужчины с юной женщиной, — вполне логична.

Как следует из данных почтового ящика Эпштейна, в 2010 году он приобрел на Amazon томик «Лолиты» стоимостью 8 долларов. Затем Набоков начинает часто упоминаться в письмах с респондентами финансиста. А 2012 году Эпштейн пишет литературоведу Брайану Бойду и интересуется у него, с чего ему стоит начать знакомство с творчеством Набокова для более глубокого изучения.

Бойд рекомендует для начала прочитать «Бледный огонь», а затем «Защиту Лужина» и «Пнин». Для лучшего изучения биографии самого Набокова Бойд рекомендует собственные труды, так как он — ведущий зарубежный специалист по творчеству русского писателя.

В том же году Эпштейн интересуется у Бойда, не думает ли он написать исследование о набоковской «Лолите». Из ответа Бойда следует, что Эпштейн не прочь профинансировать такую книгу. А уже в письме Кэтрин Китинг, дочери бывшего премьер-министра Австралии, Эпштейн пишет, что финансирует автора, биографа Набокова. И добавляет:

«Соросу бы это понравилось».

В 2012-2013 годах Эпштейн массово скупает книги Набокова. В том числе приобретает и аудиокнигу «Лолита», которую читает Джереми Айронс, сыгравший роль Гумберта Гумберта в одноименном фильме 1997 года. В тот же период Эпштейн посещает конференции, посвященные творчеству Набокова в Оксфордском университете и в Париже.

В 2013 году Эпштейн дарит на рождество некой девушке, которую называет «Ло Ли Та» коробочку под названием «Набоков box». В ней письмо, написанное от руки и блюдце с трюфелями. В письме девушку он называет «светом моей жизни».

В деле имеется и письмо от другой девушки. Оно датировано 2014 годом. В нем та пишет: «Джеффри, извини за множество писем… но сейчас я больше всего думаю о нашем опыте с Набоковым и Лолитой и обо всем, что я пережила с тобой…».

Она также спрашивает у Эпштейна, когда тот будет в Нью-Йорке, чтобы встретиться и познакомить его со своей подруге. Которая, судя по контексту, тоже не прочь пережить опыт «Набокова и Лолиты».

«Моя самая добрая, милая, очень красивая подруга с нетерпением ждет встречи с тобой… она хорошая девушка, очень умная и из очень хорошей семьи… но она также любопытна и рада узнавать новое…», — говорится в письме.

А в 2017 году один из респондентов Эпштейна пишет ему, что повстречал некую девушку, «миниатюрную, как Лолита из Набокова». И интересуется у финансиста: «Так что, теперь мне следует отправлять тебе кандидаток только такого типа?».

Что такое «файлы Эпштейна»

В начале 2026 года Минюст США опубликовал последнюю часть документов из досье финансиста Джеффри Эпштейна, который владел частными островами Литтл-Сейнт-Джеймс и Грейт-Сейнт-Джеймс в Карибском море, а также особняком в Палм-Бич. Согласно обвинениям, Эпштейн устраивал вечеринки для элиты, которые посещали в том числе влиятельные политики, крупные бизнесмены и суперзвезды. На этих вечеринках, как установило расследование, присутствовали несовершеннолетние. Места, где проводились вечеринки, были установлены скрытые камеры, в особняке финансиста было найдено множество фотографий.

В 2019 году Эпштейн был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в секс-торговле и заговоре с целью торговли несовершеннолетними. В 2025 году, не дождавшись суда, как гласит официальная версия, Эпштейн покончил собой в Исправительном центре в Нью-Йорке. В ФБР заверили, что несмотря на это, расследование дело продолжится и будет доведено до конца.

Власти США приняли решение обнародовать досье Эпштейна, после чего Минюст порциям начал публиковать массив данных. В «файлах Эпштейна» упоминается большое количество известны людей. Например, президент Дональд Трамп, миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс, режиссер Вуди Аллен, рэпер P.Diddy, актеры актеры Алек Болдуин, Кевин Спейси, Леонардо Ди Каприо и другие. Также в файлах имеются и российские фамилии.