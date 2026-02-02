Финансист Джеффри Эпштейн, как следует из документов, опубликованых Минюстом США, поддерживал активную переписку с основателем фирмы Palantir, миллиардером-либертарианцем Питером Тилем. При этом в феврале 2016 года в своем письме Эпштейн представился Тилю представителем клана Ротшильдов, обратил внимание RTVI.

«Как вы, наверное, знаете, я представляю Ротшильдов. Я надеялся найти способ для банка, управляющего активами на сумму 160 миллиардов долларов, чтобы он мог что-то сделать в сфере технологий», — написал Эпштейн Тилю 28 февраля 2016 года.

С самими Ротшильдами Эпштейн также поддерживал общение. Один из представителей влиятельного клана банкиров писал финансисту: «Давай обсудим Украину». Тот отвечал, что переворот на Украине «должен предоставить много возможностей», и добавлял — «очень много».

Вместе с тем, судя по опубликованным файлам, Эпштейн внимательно следил за деятельностью Тиля и его компании Palantir. Он радовался ее успеху на рынке, а также тому, что американское правительство придает сотрудничеству с нею большее значение.

В одном из писем Эпштейн заметил, что Palantir была единственной частной компанией, приглашенной на технологический саммит в 2016 году. Он также выражал надежду на то, что с приходом к власти Дональда Трампа в свой первый президентский срок, у компании появятся «большие возможности».

Кроме того, из писем становится понятным и то, что Питер Тиль также был гостем устраиваемых Эпштейном мероприятий. В одном из таких писем Эпштейн зовет Тиля на свой «остров», уточняя, что там в момент написания письма уже находится генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

«Турбьорн Ягланд пробудет на острове всю следующую неделю. Приезжай в гости!», — пишет Эпштейн основателю Palantir.

Военный аналитик Алексей Живов в беседе с RTVI выразил мнение, что переписка Эпштейна с Тилем позволяет предположить, что Ротшильды предоставляли Palantir финансирование «для обретения прежде немыслимого технологического превосходства, в том числе и для финансовых операций».

«Во-вторых, это указывает на то, что Эпштейн и круг лиц, которые к нему причастны, и в первую очередь банковский дом Ротшильдов, являются соучастниками конфликта на Украине», — отметил собеседник RTVI.

«По сути они профинансировали создание цифровой системы, которую начали обкатывать на конфликте, к развязыванию которого, вероятно, каким-то образом и были причастны», — добавил Живов.

Чем известна фирма Palantir

Частная компания Palantir была основана в 2003 году миллиардерами из Силиконовой долины, выходцами из PayPal во главе с Питером Тилем. Компания создавалась в ответ на вызов после терактов 11 сентября. А одним из ключевых инвесторов Palantir стало ЦРУ, вложившее в стартап 2 миллиарда долларов.

С тех пор Palantir получает многомиллиардные контракты от силовых ведомств США, включая скандально известную иммиграционную полицию (ICE) и оказывает услуги во время военных кампаний американской армии, а помимо этого — ЦАХАЛ в Израиле и королевскому флоту Великобритании. В августе 2025 года Palantir заключила с Пентагоном контракт на 10 млрд долларов.

Palantir стала первой американской частной компанией, чьи топ-менеджеры посетили Украину после начала боевых действий в 2022 году. С того же периода и по сей день фирма Тиля предоставляет ВСУ свое программное обеспечение, позволяющее находить цели на передовой и за ее пределами, и с помощью алгоритмов наводиться на них и наносить удары. Программные продукты Palantir, в частности, используются для нанесения ударов Himars по Белгородской области. CEO компании Алекс Карп признавался, что за большую часть операций Украины по нанесению ракетных ударов в рамках СВО, начиная с 2022 года, отвечает именно Palantir.

Немаловажную роль в деятельности компании играют литературные увлечения Питера Тиля. Он фанат «Властелина колец» Толкина. Многие офисы Palantir названы в честь географических мест Средиземья. Один из офисов носит название долины Шир, а сотрудников компании называют хоббитами. Сами палантиры в мифологии «Властелина колец» — это камни-оракулы, а также также проводники ложных ценностей.