Король Великобритании Карл III запустил официальную процедуру лишения своего брата, до недавнего времени известного как принц Эндрю, всех титулов, званий и почестей. Отныне он будет именоваться Эндрю Маунтбаттен Виндзор и должен покинуть свой дом на территории монаршей резиденции, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Заявление поступило в СМИ на фоне давления на королевскую семью в связи с обвинениями в связях Эндрю с американским миллиардером Джеффри Эпштейном. Он был осужден за сексуальные преступления и торговлю людьми и покончил с собой в американской тюрьме в 2019 году.

Как отмечается в документе, принятые королем меры «считаются необходимыми, несмотря на то, что он [Эндрю] продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения». Там также сказано, что мысли королевской семьи «были и будут» о жертвах и пострадавших от любых форм насилия, и что они выражают им «глубочайшие соболезнования».

Эндрю ранее добровольно отказался от титула герцога Йоркского, однако до тех пор, пока не вышло распоряжение короля, сохранял титул принца.

Теперь единственная значимая позиция, которую еще занимает брат британского монарха, — это его 8-е место в списке наследников престола. Эндрю могут исключить и оттуда, но для этого требуется решение парламента, которое еще должны одобрить все страны Содружества, поэтому процедура потребует времени, указывает BBC.

Дом, из которого выселяют Эндрю, это особняк Royal Lodge в Большом Виндзорском парке в 5 км от Виндзорского дворца. В августе 2003 года Эндрю получил право аренды дома на 75 лет — до 2078 года — и после реновации въехал туда с двумя дочерями, принцессами Беатрис и Евгенией. В 2008-м там же поселилась его бывшая жена Сара Фергюсон.

В нынешнем заявлении королевской канцелярии говорится, что до настоящего времени аренда Royal Lodge обеспечивала Эндрю юридическую защиту для дальнейшего проживания там. Теперь ему направили официальное уведомление о расторжении договора аренды, с которым бывший принц согласился.

Уже известно, что Эндрю так скоро, как только сможет переедет в другой дом на территории Сандригемского поместья (графство Норфолк), которое не принадлежит короне, а является частным владением монаршей семьи. Карл III будет оплачивать проживание брата там также в частном порядке из собственных средств.

Сара Фергюсон тоже покинет дом в Виндзоре. Будучи в разводе с Эндрю с 1996 года, она уже не является членом королевской семьи и должна будет сама позаботиться о том, где и как ей жить в дальнейшем.

Дочери пары, 37-летняя Беатрис и 35-летняя Евгения, сохранят свой титул принцесс. Ранее на этой неделе обе улетели из Англии — старшая отправилась на деловое мероприятие в Саудовской Аравии, младшая — в Париж.