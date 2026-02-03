Экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари согласились дать показания комитету палаты представителей по надзору в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в Х сообщил пресс-секретарь бывшего президента Анхель Уренья.

«Бывший президент и бывшая госсекретарь придут. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем», — говорится в сообщении.

Джеффри Эпштейн осудили в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней. В июле 2019 года он был повторно арестован по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних. В августе того же года финансист был найден мертвым в своей тюремной камере. Согласно отчету судмедэксперта, 66-летний Эпштейн покончил с собой.

Трампа и Клинтона связывает пикантный сюжет, всплывший из архива писем Эпштейна и породивший в соцсетях многочисленные спекуляции и мемы. В одной из переписок брат Эпштейна Марк спрашивает его, есть ли у президента России Владимира Путина компрометирующие снимки, которые доказвают предполагаемую интимную связь Трампа с неким «Буббой». Этим словом в США называют представителей сельской местности Юга, а в 1990-х годах такое прозвище получил выходец из южного штата Арканзас — Билл Клинтон.

Сам Марк Эпштейн говорил Newsweek, что речь в скандальной переписке идет не о Клинтоне, детали он не привел.