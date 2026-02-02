Экс-министр иностранных дел Словакии и бывший советник премьер-министра Мирослав Лайчак в переписке со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном писал ему о «хорошеньких девушках» из Молдовы. Такие сообщения содержатся в новых файлах по делу Эпштейна, опубликованных в конце января Минюстом США, передает издание NewsMaker.

В январе 2019 года Лайчак, который в тот период был председателем ОБСЕ, ездил с рабочим визитом в Молдову, в том числе в Приднестровье. Согласно официальным данным, во время этой поездки он занимался приднестровским урегулированием, встречался с тогдашним президентом Молдовы Игорем Додоном, лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и другими политиками, включая оппозицию.

Во время этого визита Лайчак переписывался с Эпштейном, следует из опубликованных Вашингтоном материалов. Глава словацкого МИД поделился с американцем деталями своих передвижений, указав, что в определенные дни будет находиться в «твоей любимой Молдове».

Позже в смс-переписке Лайчак передавал Эпштейну привет из республики и отмечал, что «девушки здесь действительно хорошенькие». Словацкий политик также писал о выдвижении и поддержке партийного кандидата в президенты и предлагал Эпштейну пообедать в Нью-Йорке.

Опубликованная Минфином США переписка Эпштейна и Лайчака датируется декабрем 2018 года — апрелем 2019-го. Словацкое издание DennikN писало, что файлах Эпштейна фамилия Лайчака встречается 346 раз, а его прозвище Миро — более 700. Содержание документов указывает на то, что экс-глава МИД и американский финансист неоднократно встречались и нередко обсуждали женщин, отмечает NewsMaker. Лайчак также упоминал «красивых девушек» из Украины и Румынии.

Первая часть переписки Лайчака с Эпштейном была обнародована в ноябре 2025 года. Тогда экс-министр отрицал свою дружбу с финансистом, утверждая, что общение было исключительно деловым.

«Женщины никогда не были частью нашего общения. Абсолютно никогда», — говорил Лайчак.

Позже он отметил, что не может подтвердить подлинность опубликованных сообщений, поскольку не помнит такого общения по прошествии стольких лет. Однако новые отчеты характеризуют их беседы как частые и неформальные, пишет DennikN.

Лайчак настаивает, что ему никогда не предлагали сексуальные услуги и он никогда не принимал участие в подобных действиях, не был их свидетелем и не получал какой-либо информации на этот счет. Политик выразил готовность подтвердить свои слова «любыми средствами».

«Как профессиональный дипломат, я не настолько наивен, чтобы совершать какие-либо действия, которые могли бы меня дискредитировать», — передает его слова TASR.

На фоне скандала вокруг «файлов Эпштейна» Лайчак подал в отставку с поста советника премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он описал обмен сообщениями с Эпштейном как «неформальный и легкомысленный», лишенный какого-либо реального содержания, и осудил преступления финансиста. Однако, по словам Лайчака, он не хочет, чтобы скандал использовался для нападок на Фицо.

31 января премьер Словакии принял заявление Лайчака об отставке, посетовав, что страна теряет «невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике».