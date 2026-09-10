В ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 448 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Региональные власти отчитались о погибших, пострадавших, а также повреждениях инфраструктуры в результате атак.

Из сводки Минобороны следует, что силы ПВО перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Каспийского и Черного морей.

В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошел пожар на Приморской набережной, 28 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил оперштаб Краснодарского края. В больнице остаются трое взрослых и один ребенок. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призывал настоятельно воздержаться от посещения пляжей и набережных до отмены режима угрозы атаки беспилотных катеров. Из-за угрозы БПЛА был прерван концерт певицы Татьяны Булановой, который проходил вечером 9 сентября в концертном зале «Фестивальный», зрителей эвакуировали.

В Махачкале в результате падения фрагментов БПЛА возникли пожары на территории портовой инфраструктуры и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин. Возгорания оперативно потушены, жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении.

«Всё, что пострадало из-за вражеской атаки, восстановим. Главное — нет жертв и пострадавших. Поврежденную кровлю Аварского театра оперативно отремонтируем, чтобы наши артисты могли как можно скорее вернуться к репетициям и выходить на сцену, а зрители — посещать спектакли», — написал Щукин.

В Борисоглебске в результате падения БПЛА на частный дом возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Еще два человека пострадали.

В ходе отражения атаки в одном из городских округов Воронежской области уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. Кроме того, в одном из районов повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, шесть автомобилей, посечена кровля гаража.

Над Ростовской областью минувшей ночью было уничтожено около 90 БПЛА; атаке подверглись четыре города и 16 районов региона, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате падения обломков БПЛА повреждены два частных дома и автомобили в Миллеровском районе, пострадавших нет. Из-за повреждения ЛЭП там временно отключили энергоснабжение четырех частных домов. В Тарасовском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелась сухая трава, никто не пострадал.

Белгородскую область ВСУ атаковали 189 раз за минувшие сутки, удары были нанесены по территории 12 округов, сбиты и подавлены 104 беспилотника, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В результате атак погиб мужчина, еще 13 человек получили ранения.

В Курской области за минувшие сутки сбили 171 дрон, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате атаки БПЛА на частный дом в селе Глушково погиб 61-летний мужчина. Еще один 43-летний мужчина пострадал при ударе дрона по селу Мокрушино Беловского района. В среду в селе Ольховка при атаке БПЛА пострадали 40-летняя женщина и ее четырехлетний сын. В результате атак уничтожен дом в селе Глушково, а также поврежден объект энергетики в Рыльском районе.

В Калужской и Тульской областях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.