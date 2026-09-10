Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 9 сентября посетили завод «Метровагонмаш» в Мытищах — основной производитель вагонов для московского метро. Во время визита Собянин объявил о планах продлить линии метро в ближайшие к столице города Подмосковья.

По словам мэра, метрополитен выйдет за пределы МКАД по семи направлениям и будет обслуживать городские округа с наибольшей плотностью населения вокруг Москвы — Мытищи, Красногорск, Химки, Балашиху, Одинцово и Ленинский район. Там проживает примерно треть населения Московской области.

До 2035 года в Москве и Подмосковье построят порядка 35 новых станций метро, 12 из них — непосредственно в Московской области. Сейчас на территории региона работают только две станции — «Мякинино» и «Котельники», которыми пользуются жители Красногорска, Котельников и Люберец (в сумме 900 тысяч человек).

Продление линий стало возможным благодаря резерву пропускной способности, который появился после масштабного строительства последних полутора десятилетий. В 2011—2026 годах в городе построили и реконструировали свыше 270 километров линий метро, открыли 130 станций, Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию и четыре Московских центральных диаметра. Если в начале 2010-х годов 16 участков метро в часы пик работали на пределе возможностей, то сейчас у системы есть запас мощности.

Где появятся новые станции московского метро

Рублево-Архангельскую линию продлят в Красногорск — участок в шесть километров, две станции: «Красногорск» и «Изумрудные холмы». Прогнозируемое население территории обслуживания — более 610 тысяч человек.

Таганско-Краснопресненскую линию от «Планерной» продлят в Куркино и Химки — 5,1 километра, станции «Химки» и «Куркино», население территории — около 454 тысяч человек.

Калужско-Рижскую линию продлят от «Медведково» до «Мытищи» — 3,5 километра, население территории — 540 тысяч человек.

Арбатско-Покровскую линию продлят от «Гольяново» в Балашиху — 8,3 километра, станции «Восточный» и «Балашиха», население территории — более 670 тысяч человек.

На Люблинско-Дмитровской линии на участке в шесть километров появятся станции «Развилка» и «Володарское шоссе» в Ленинском городском округе.

Вторая очередь Бирюлевской линии пройдет от «Бирюлево» через Щербинку до Коммунарки и Филимонковского района — это 40 километров и 12 станций. Два участка обслужат территорию с прогнозируемым населением свыше 690 тысяч человек в Подмосковье, а также Щербинку и другие районы Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

Филевскую линию продлят в Сколково — 12 километров, пять станций, для жителей районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Кунцево, а также Одинцовского округа с населением более 740 тысяч человек.

В планы до 2035 года также вошли продления Сокольнической линии (от «Потапово» в Щербинку и от «Бульвара Рокоссовского» в Ярославский район), Троицкой линии (от Троицка до кинопарка «Москино») и Солнцевской линии (от Внуково в Филимонковский район).

К 2035 году с учетом действующих станций метро будет обслуживать 33 процента жителей Подмосковья. Новыми участками ежедневно будут пользоваться порядка 600 тысяч пассажиров, время в пути сократится на 30—60 минут, а нагрузка на вылетные магистрали снизится на 10—15 процентов.

Воробьев назвал появление станций метро в городах региона фактором, который заметно повлияет на качество жизни, и отметил, что строительству предшествует длительный этап проектирования.