Сегодня в дайджесте RTVI: жива или мертва «Аль-Каида»* и почему не работают нефтяные санкции против России, об этом сообщает Foreign Affairs. The Wall Street Journal рассказывает, как Эстония сохраняет спокойствие на фоне слухов о российской угрозе. Bloomberg пишет о рисках энергозависимости Европы, несмотря на сокращение импорта российских ресурсов. The Telegraph публикует расследование о возможном участии ветеранов SAS в подготовке российских военных и разбирает дипломатические последствия закрытия британского консульства в Иерусалиме. Financial Times объясняет техническую и бюджетную цену знаменитого на весь мир «Золотого купола» Трампа и анализирует новую фазу конфликта Саудовской Аравии с хуситами.



Как пришел конец «Аль-Каиде»*

Организация бен Ладена, совершившая теракты 11 сентября, прекратила существование, утверждает автор статьи. Речь именно о центральной структуре «Аль-Каиды»*. Автор объясняет ее распад не только ликвидацией руководителей и сотрудничеством спецслужб, но и провалами группировки: например, убийства мусульманских мирных жителей подрывали ее поддержку, а региональные организации игнорировали указания центра. Показательный эпизод — Айман аз-Завахири призывал иракское подразделение прекратить нападения на шиитских гражданских и жестокие казни заложников, но его не послушали. Позже из этой структуры выросло конкурирующее «Исламское государство»*.

У некоторых группировок в названии сохраняется упоминание «Аль-Каиды»*, но это не означает существования единой управляемой сети. Эти организации остаются опасными, но их угрозу предлагается оценивать отдельно, а не как продолжение деятельности штаба бен Ладена.

Правильный способ введения санкций против России

Foreign Affairs: The Right Way to Sanction Russia

Foreign Affairs также разбирает слабый эффект нефтяных санкций против России, объясняя его прежде всего пробелами в исполнении. В центре статьи — «теневой флот», позволяющий продавать нефть в обход ценового потолка. Авторы обращают внимание на противоречие: европейские судовладельцы, прежде всего греческие, продолжают через посредников снабжать этот флот танкерами. Старым судам регулярно нужна замена, поэтому предлагается контролировать конечных покупателей и отслеживать перепродажи.

Другой инструмент, по замыслу авторов, связан со страхованием — требования к надежности страховщиков должны вернуть перевозчиков под действие ценовых ограничений. Смысл предложений не в прекращении российских поставок, которое способно поднять мировые цены, а в сокращении дохода с каждого проданного барреля.

Балтийская страна призывает к спокойствию на фоне российской угрозы

The Wall Street Journal: The Baltic Country Calling for Calm in the Face of Russian Threat

Эстонские власти не видят признаков подготовки российского вторжения, хотя Нарву регулярно называют возможной следующей целью Москвы, пишет The Wall Street Journal. По оценке Таллина, российские силы слишком заняты конфликтом на Украине, чтобы открыть еще один фронт.

При этом Эстония укрепляет границу и изменила оборонный подход — вместо отхода к столице предполагается удерживать территорию с самого начала, поскольку возвращать ее сложнее, чем защищать. Размещенные в стране союзные подразделения должны обеспечить непосредственное участие НАТО в случае боевых действий. Спокойствие властей не означает отсутствия опасений — более актуальными они считают диверсии и пограничные провокации.

Москва отрицает причастность к диверсиям в Европе. Есть и экономический аспект: опрошенный газетой эксперт Элизабет Бро отмечает, что постоянные предупреждения о вторжении мешают привлекать инвестиции.

ЕС предупредили: отказ от разрыва энергетических связей с Россией грозит новым кризисом

Сокращение закупок российских энергоресурсов еще не сделало Европу устойчивой к новым ценовым потрясениям, следует из отчета Европейской счетной палаты. Для программы REPowerEU предоставили доступ к 300 миллиардам евро, однако страны пока взяли обязательства использовать менее пятой части этой суммы. По оценке аудиторов, программа также почти не ускорила развитие солнечной и ветровой энергетики.

В статье подчеркивается важное различие: импорт российского топлива сократился не только благодаря замене поставок, но и из-за снижения спроса на фоне высоких цен. То есть часть результата, по версии палаты, связана с меньшим потреблением, а не с появлением новых источников энергии. Еврокомиссия же возражает, что европейское финансирование сыграло ключевую роль, и указывает на падение доли российского газа в импорте с 45 до 12 процентов. Спор касается того, насколько это сокращение подкреплено долгосрочными изменениями в энергоснабжении.

Ветераны SAS обучают россиян для участия в боевых действиях на Украине

Военных ветеранов из европейских стран могли привлекать к обучению россиян, включая действующих военнослужащих, пишет The Telegraph со ссылкой на записку, подготовленную для австралийской разведки. В ней фигурирует болгарский центр Alfa-Metal, предлагающий, в частности, снайперские курсы примерно за четыре тысячи евро. Опрошенные австралийские военные утверждают, что сотрудники центра сообщали им об обучении российских граждан, в том числе после 2022 года.

Центр Alfa-Metal это отрицает, как и использование инструкторов из британского спецназа SAS. При этом газета обнаружила его объявление о найме ветерана SAS и упоминание партнерства с российской охранной фирмой «Альфа Регион». После вопросов журналистов центр признал исторические профессиональные контакты, назвав материалы устаревшими. Однако объявления не доказывают, кого действительно наняли и обучали. Газета подчеркивает, что независимо подтвердить сведения австралийской разведки не смогла.

Гнев Израиля ставит Милибэнда перед мучительной дилеммой

Лондон рискует потерять не просто дипломатический адрес в Иерусалиме, а отдельный канал связи с палестинцами. The Telegraph разбирает последствия решения Израиля закрыть британское консульство в ответ на санкции против поселений на Западном берегу. Главная деталь статьи касается назначения этой миссии: она работает отдельно от британского посольства в Тель-Авиве и занимается отношениями с палестинским руководством и населением. Ее сотрудники отслеживали расширение поселений и снос палестинских домов, направляли сведения в Лондон и вместе с европейскими коллегами заявляли протесты.

По оценке автора, закрытие затруднит не только дипломатические контакты, но и получение информации непосредственно на местах. Для Британии возникает сложность с ответом: у Израиля нет аналогичного консульства в стране, которое можно было бы закрыть по принципу взаимности. Высылка дипломатов из израильского посольства, предупреждает автор, может вызвать новые меры уже против британского посольства в Тель-Авиве, хотя это лишь возможный сценарий, а не объявленное решение.

Также статья обращает внимание на пределы противостояния: Израиль пока не заявил о прекращении военных поставок, включая защитную систему для танков Challenger 3 и оборудование радиоэлектронной борьбы для британских кораблей. Таким образом, особенность материала — в разграничении двух уровней отношений: дипломатическое присутствие сокращается, но сотрудничество, важное для обороны и безопасности, пока сохраняется, хотя источники газеты предупреждают о росте напряженности.

Золотой купол Трампа спустили на землю

Космический противоракетный щит Трампа упирается в простую проблему — спутник не может постоянно находиться над одним местом. Financial Times объясняет, почему проект «Золотой купол» требует не только новых технологий, но и огромного количества аппаратов на орбите. Система должна объединить наземную оборону и космические средства обнаружения и перехвата.

Главная новая задача заключается в уничтожении ракеты в первые три-пять минут после запуска, пока работают ее двигатели. Но спутник-перехватчик облетает Землю примерно за девяносто минут и лишь ненадолго оказывается достаточно близко. Для непрерывного прикрытия нужны другие аппараты, а при одновременном запуске нескольких ракет необходимая группировка увеличивается еще больше. Именно эта связь между устройством орбит и стоимостью составляет особенность разбора FT.

Пентагон оценивает проект в 185 миллиардов долларов до 2035 года, тогда как Бюджетное управление Конгресса рассматривает гипотетическую систему стоимостью около 1,2 триллиона за двадцать лет. Важно понимать, что это не две сметы одной утвержденной конструкции — различаются сроки и допущения: Пентагон утверждает, что аналитики оценили не тот вариант, который он разрабатывает.

Контракты уже заключаются, однако решение о массовом развертывании космических перехватчиков еще не принято: руководитель программы признает, что оно зависит от доступности и возможности масштабировать технологию. Поэтому статья разграничивает два результата — модернизацию существующей обороны и создание полноценного космического щита, осуществимость которого пока предстоит подтвердить.

Другая война Саудовской Аравии вступает в опасную новую фазу

Саудовская Аравия перенаправила нефтяной экспорт, чтобы обойти перебои в Ормузском проливе, но теперь под угрозой оказался и запасной маршрут. Именно эту уязвимость Financial Times выделяет в материале о новом обострении конфликта с йеменскими хуситами. По данным статьи, удары по четырем саудовским городам ранили более семидесяти человек и временно остановили часть энергетических объектов, способствуя приближению нефти к ста долларам за баррель. Но проблема не ограничивается повреждениями на суше: ранее Эр-Рияд перебросил часть поставок по трубопроводу к Красному морю, а теперь хуситы атакуют танкеры и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

Аналитики предупреждают — реальная блокада поставит королевство под давление сразу с двух сторон. Еще одна важная деталь касается мотивов хуситов: их действия, по оценке собеседников FT, отвечают интересам Ирана, но связаны и с собственными финансовыми требованиями. Группировка добивается выплаты зарплат на подконтрольных территориях, доступа к нефтяным доходам Йемена и компенсации потерь; саудовская сторона воспринимает эти требования как вымогательство.

Одновременно поддерживаемые Эр-Риядом йеменские силы перешли в контрнаступление. Поэтому статья рассматривает эскалацию как риск возвращения к затяжному конфликту. Для королевства это двойная проблема — необходимость защищать нефтяные поставки и угроза инвестициям, от которых зависят планы экономической модернизации.

*террористическая организация, запрещенная в РФ