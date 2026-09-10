Цена нефти Brent превысила $100 за баррель, но курс рубля от этого не выигрывает — валюта продолжает слабеть. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил KP.RU, почему так происходит и когда национальная валюта начнет укрепляться.

По словам эксперта, принцип «нефть дороже — рубль крепче» сейчас не действует: слабый рубль — это не сбой, а часть бюджетной тактики Минфина и Центробанка: при высоких ценах на энергоресурсы ослабление национальной валюты помогает наполнять казну. Экономист считает эту меру временной и ждет перемен в течение осени — по аналогии с прошлым годом, возможно, уже в октябре.

Помимо нефти, доходы поддерживают и другие статьи экспорта. Цена сжиженного природного газа превысила 800 долларов за тысячу кубометров — европейские хранилища перед зимой заполнены слабо, спрос на топливо будет высоким. Дополнительный доход, по оценке Колташова, принесут удобрения — после того как мировой рынок потерял значительную часть поставок, — и зерно, которое также будет дорожать.

Вместе с укреплением рубля, полагает собеседник KP.RU, может смягчиться и инфляция, что откроет Банку России возможность вернуться к снижению ключевой ставки. По его мнению, фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля нет — нынешний курс отражает временную игру, а не реальное состояние экономики.

В то же время акции российских компаний несколько месяцев показывали снижение, что нервирует инвесторов, но, как ожидает Колташов, рынок начнет восстанавливаться во второй половине осени вслед за рублем.

Экономист также уверен, что нефть закрепится выше $100, поскольку запасы в США сокращаются, в Евросоюзе не хватает энергоресурсов. При этом, как считает экономист, до $200 цена не дойдет: конфликт на Ближнем Востоке теоретически мог бы поднять ее до $150 и выше, но западные экономики физически не в состоянии платить такую цену, что ограничивает рост.

Колташов отмечает неравномерность роста отечественной экономики: обрабатывающая промышленность и машиностроение в этом году развиваются активно, тогда как сфера услуг, малый бизнес и часть производственных секторов почти не растут, а местами даже сокращаются. Для ускорения роста, считает экономист, нужны крупные инфраструктурные проекты — например, увеличение темпов строительства высокоскоростных железных дорог, что позволит не сокращать выпуск стали и стройматериалов.