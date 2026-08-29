Запасы газа в Европе находятся на самом низком уровне за последние 13 лет, что вызывает панику в преддверии зимы, пишет The Guardian.

К концу августа газовые хранилища в ЕС заполнены на 63% при среднем показателе 80% для этого периода. При нынешних темпах закачки запасы газа в ЕС к началу отопительного сезона достигнут самого низкого уровня с 2013 года, заявил изданию один из аналитиков.

На истощение запасов газа в Европе повлияли летняя жара и конфликт на Ближнем Востоке, приведший к сбою топливного экспорта. Летом цены на европейском газовом рынке «оставались относительно спокойными» в надежде на открытие Ормузского пролива и пополнение зимних запасов.

Однако никто уже не ожидает, что это произойдет в ближайшее время, сказал газете главный аналитик по сырьевым товарам в скандинавской банковской группе SEB Бьярне Шильдроп.

«В результате на прошлой неделе на европейском рынке природного газа разразилась своего рода зимняя паника», — отметил он.

Хотя физического дефицита газа в Европе этой зимой не ожидается, трейдеры прогнозируют повышение цен, пишет Guardian. В последние недели эталонная цена на газ в Европе поднялась до трехлетнего максимума — выше 68 евро за мегаватт-час. В начале года этот показатель был вдвое меньше.

Аналитики Goldman Sachs допустили, что цена может превысить 100 евро за МВт·ч, если экспорт газа с Ближнего Востока не возобновится.

Проблемы с поставками газа особенно остро стоят в Западной Европе, отмечает газета. В Германии хранилища заполнены примерно наполовину, в Бельгии и Нидерландах ― на 51% и 45% соответственно.

Великобритания, будучи одним из крупнейших потребителей газа в Европе, располагает низкими мощностями для хранения газа. Глава компании-владельца British Gas Крис О’Ши заявил, что в стране «практически нет запасов газа на предстоящую зиму».

The Telegraph писала, что загрузка британских газовых терминалов на конец августа составляла около 30%.

Согласно правилам ЕС, к 1 ноября газовые хранилища стран — членов блока должны быть заполнены на 90% от своей емкости, чтобы обеспечить надежность поставок зимой и создать резерв на случай сбоев. На фоне ближневосточного кризиса целевой показатель был снижен до 80%.

Представитель Еврокомиссии Ева Хрнчиржова на прошлой неделе заявила, что поводов для беспокойства по поводу поставок газа в ЕС нет.