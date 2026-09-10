Пентагон этой осенью планирует направить на Ближний Восток новый экспедиционный батальон морской пехоты для размещения вблизи Ирана. Об этом The Wall Street Journal сообщил американский чиновник.

Новое подразделение должно сменить 11-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,4 тыс. военнослужащих. С июня он находится на трех крупных десантных кораблях в Аравийском море вблизи Ирана.

По данным WSJ, Пентагон также продлевает развертывание некоторых американских подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года. В частности, речь идет о частях противовоздушной обороны, которые входят в состав американского контингента численностью около 50 тыс. военнослужащих и предназначены в том числе для перехвата иранских баллистических ракет и беспилотников.

Собеседник газеты отметил, что отправка нового батальона морской пехоты является частью продолжающейся ротации американских сил в регионе. Параллельно Пентагон ротирует истребительные эскадрильи ВВС. В частности, на Ближний Восток прибывают F-16 Национальной гвардии США, которые заменят аналогичные самолеты, возвращающиеся на американскую базу Авиано в Италии.

На фоне усиления американского присутствия госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не видит существенной иностранной поддержки Ирана, которая могла бы изменить ход конфликта.

«Мы не считаем, что кто-либо дает Ирану что-либо, что меняет динамику или параметры того, что мы наблюдаем», — сказал Рубио журналистам в Эквадоре.

На вопрос о том, известно ли США, какие страны помогают Ирану, госсекретарь не стал называть конкретные государства.

«Они продолжают обстреливать корабли, и когда они обстреливают наши корабли, они платят за это танкерами. Тем временем мы будем продолжать душить их экономически», — добавил Рубио.

Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Техасе, вновь предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь.

«Мы назовем его проливом Трампа, и я уверен, что иранское руководство будет в восторге», — сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что США побеждают в конфликте с Ираном.

«Теперь мы победим. Мы побеждаем. Мы контролируем Ормузский пролив», — сообщил президент США.

Ранее в сентябре Трамп уже предлагал переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа».