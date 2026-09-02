Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь.

«Теперь, когда он под контролем США, не следует ли нам изменить название Ормузского пролив на пролив Трампа?» — написал он в соцсети Truth Social 2 сентября.

До этого Трамп заявил, что ему нравится текущее положение дел, при котором американская сторона «почти полностью» контролирует Ормузский пролив, а иранская экономика «полностью разрушена». Он также указал, что не пытается «заставить Иран сесть за стол переговоров».

«Мне совершенно все равно, подпишут ли они не имеющее для них ценности соглашение. Они лишь оттягивают неизбежное. Когда иранский народ восстанет и будет вести борьбу?», — написал Трамп.

В среду Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось об ударах по Ирану в ответ на атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на коммерческие суда в Ормузском проливе, а также на американских военных в регионе.