Продажи новых автомобилей в России в августе упали впервые с начала весны, но страна поднялась на второе место в Европе по объему продаж. Эксперты в разговоре с KP.RU объясняют такую тенденцию сезонными особенностями в странах ЕС, а не силой российского рынка, и не видят предпосылок для роста спроса до конца года.

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых машин в России в августе на 6,5% по сравнению с декабрем прошлого года — дилеры реализовали 114 285 автомобилей. До этого падение в сравнении с 2025-м фиксировали только в феврале.

В то же время основные европейские рынки в августе, наоборот, показали рост: продажи автомобилей увеличились в Германии, Великобритании, Италии и Франции. Несмотря на это, Россия поднялась на второе место по продажам новых машин.

Причина изменения расклада сил на автомобильных рынках — в национальных особенностях. Так, в Великобритании 1 сентября (а также 1 марта) меняется идентификатор в номерных знаках, который указывает на возраст автомобиля, поэтому местные потребители избегают сделок в августе и феврале. В большинстве остальных стран Европы август — сезон отпусков, из-за чего продажи там традиционно падают на 30—40% относительно июля. В России такое снижение оказалось намного скромнее — 6,3%.

Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что второе место — не показатель силы отечественного рынка: в прошлые годы Россия занимала и первую строчку. По его словам, в Европе цены также заметно выросли, производство сокращается, а рынок там стагнирует, хотя ситуация все равно остается лучше российской. В России, по наблюдению эксперта, спрос в августе снизился заметно, автосалоны опустели, а число покупателей продолжает падать.

Статистика подтверждает эту динамику: если по итогам июля российский авторынок превышал прошлогодние показатели на 12,2%, то к началу сентября разрыв сократился до 9,3%. По прогнозам экспертов, тенденция сохранится до конца года.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объясняет ситуацию эффектом базы: первую половину года рынок сравнивали с провальным периодом 2025-го, когда продажи практически стояли на месте, а спрос начал восстанавливаться только в мае-июне. Теперь низкая база прошлого года сменилась высокой, и предпосылок для нового роста собеседник KP.RU не видит: ключевая ставка снижается медленно, цены продолжают расти, а скидок от дилеров практически нет. По оценке Кадакова, показатели по итогам года останутся на прошлогоднем уровне — около 1,3 млн проданных легковых автомобилей.