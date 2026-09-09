Президент США Дональд Трамп назвал отличным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся в среду. Об этом 9 сентября сообщает Reuters.

По словам Трампа, российский лидер хочет заключить сделку по завершению войны в Украине.

«Он хочет заключить сделку, и если [президент Украины Владимир] Зеленский хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо», — сказал Трамп журналистам перед посадкой на борт самолета Air Force One, направлявшегося в Даллас на съезд Республиканской партии.

Разговор состоялся через два дня после того, как американская делегация во главе со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером посетила сначала Москву, а затем Киев.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что беседа лидеров длилась ровно час и касалась урегулирования войны в Украине.